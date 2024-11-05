РФ зарабатывает в ЕС десятки миллиардов евро ― кто ей помогает
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Экономика
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РФ зарабатывает в ЕС десятки миллиардов евро ― кто ей помогает

нефть
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Источник:  Politico

В Европейском Союзе активно расследуют поставки российских нефтепродуктов в блок в обход санкций. Больше всего новым махинациям страны-агрессорки посодействовала именно Турция.

Главные тезисы

  • Россия осуществляет поставки нефтепродуктов в ЕС через Турцию.
  • Анкара играет ключевую роль в этой схеме, помогая России в вывозе нефтепродуктов в Евросоюз через свои порты.
  • Отношения между Турцией и Евросоюзом начали ухудшаться.

Россия снова смогла обойти санкции ЕС

Как удалось узнать журналистам, масштабное расследование проводит Управление Европейского Союза по борьбе с мошенничеством.

Согласно последним данным, в течение года после объявления 5 февраля 2023 года эмбарго на поставку российских нефтепродуктов члены Евросоюза закупили 5,2 млн т на более чем 3 млрд евро из трех турецких портов: Джейхана, Мармара Эреглиси и Мерсина.

Что важно понимать, в указанных портах нет перерабатывающих мощностей.

Расследователи пришли к выводу, что страна-агрессорка РФ все же нашла лазейку в санкционных правилах ЕС, позволяющую импортировать продукты из российской нефти в случае существенной переработки (смешивания). После этого Москва быстро наладила поставки через турецкие порты.

Турция продолжает прикрывать Россию

Журналисты обращают внимание на то, что с февраля 2023 года по конец февраля 2024 года Турция импортировала российских нефтепродуктов на 17,6 млрд евро.

Что важно понимать, это на 105% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

В то же время турецкий экспорт топлива в ЕС вырос на 107%. На поставках нефтепродуктов в Турцию РФ заработала 5,4 млрд евро, что позволило Москве продолжать полномасштабное вторжение в Украину, пишет издание.

Кроме того, указано, что расследования проводятся на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Анкарой из-за ее пророссийской позиции.

Следует отметить, что в 2023 году Россия получила еще 1 млрд евро из-за отдельной лазейки в санкциях ЕС в Болгарии.

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