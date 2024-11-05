РФ зарабатывает в ЕС десятки миллиардов евро ― кто ей помогает

В Европейском Союзе активно расследуют поставки российских нефтепродуктов в блок в обход санкций. Больше всего новым махинациям страны-агрессорки посодействовала именно Турция.
Главные тезисы
- Россия осуществляет поставки нефтепродуктов в ЕС через Турцию.
- Анкара играет ключевую роль в этой схеме, помогая России в вывозе нефтепродуктов в Евросоюз через свои порты.
- Отношения между Турцией и Евросоюзом начали ухудшаться.
Россия снова смогла обойти санкции ЕС
Как удалось узнать журналистам, масштабное расследование проводит Управление Европейского Союза по борьбе с мошенничеством.
Согласно последним данным, в течение года после объявления 5 февраля 2023 года эмбарго на поставку российских нефтепродуктов члены Евросоюза закупили 5,2 млн т на более чем 3 млрд евро из трех турецких портов: Джейхана, Мармара Эреглиси и Мерсина.
Что важно понимать, в указанных портах нет перерабатывающих мощностей.
Расследователи пришли к выводу, что страна-агрессорка РФ все же нашла лазейку в санкционных правилах ЕС, позволяющую импортировать продукты из российской нефти в случае существенной переработки (смешивания). После этого Москва быстро наладила поставки через турецкие порты.
Турция продолжает прикрывать Россию
Журналисты обращают внимание на то, что с февраля 2023 года по конец февраля 2024 года Турция импортировала российских нефтепродуктов на 17,6 млрд евро.
Что важно понимать, это на 105% больше, чем за предыдущий аналогичный период.
Кроме того, указано, что расследования проводятся на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Анкарой из-за ее пророссийской позиции.
Следует отметить, что в 2023 году Россия получила еще 1 млрд евро из-за отдельной лазейки в санкциях ЕС в Болгарии.
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