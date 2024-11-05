РФ заробляє в ЄС десятки мільярдів євро попри санкції ― хто їй допомагає
Категорія
Економіка
Дата публікації

РФ заробляє в ЄС десятки мільярдів євро попри санкції ― хто їй допомагає

нафта
Джерело:  Politico

В Європейському Союзі активно розслідують постачання російських нафтопродуктів до блоку в обхід санкцій. Найбільше новим махінаціям країни-агресорки посприяла саме Туреччина.

Головні тези:

  • Росія здійснює постачання нафтопродуктів до ЄС через Туреччину.
  • Анкара відіграє ключову роль у цій схемі, допомагаючи Росії у вивезенні нафтопродуктів до Євросоюзу через свої порти.
  • Відносини між Туреччиною та Євросоюзом почали погіршуватися.

Росія знову змогла обійти санкції ЄС

Як вдалося дізнатися журналістам, масштабне розслідування проводить Управління Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством.

Згідно з останніми даними, протягом року після оголошення 5 лютого 2023 року ембарго на постачання російських нафтопродуктів члени Євросоюзу закупили 5,2 млн т на понад 3 млрд євро з трьох турецьких портів: Джейхана, Мармара Ереглісі та Мерсіна.

Що важливо розуміти, у вказаних портах немає переробних потужностей.

Розслідувачі дійшли висновку, що країна-агресорка РФ все ж знайшла лазійку в санкційних правилах ЄС, що дає можливість імпортувати продукти з російської нафти в разі істотної переробки (змішування). Після цього Москва швидко налагодила постачання через турецькі порти.

Туреччина продовжує прикривати Росію

Журналісти звертають увагу на те, що з лютого 2023 року до кінця лютого 2024 року Туреччина імпортувала російських нафтопродуктів на 17,6 млрд євро.

Що важливо розуміти, це аж на 105% більше, ніж за попередній аналогічний період.

Водночас турецький експорт палива до ЄС зріс на 107%. На постачанні нафтопродуктів до Туреччини РФ заробила 5,4 млрд євро, що дало змогу Москві продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну, — пише видання.

Окрім того, наголошується, що розслідування проводять на тлі погіршення відносин між Брюсселем і Анкарою через її проросійську позицію.

Варто зазначити, що в 2023 році Росія отримала ще 1 млрд євро через окрему лазівку в санкціях ЄС у Болгарії.

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