Британия ввела масштабные санкции против ВПК России и наемников Кремля

Британия в четверг объявила о введении крупнейшего антироссийского пакета ограничений с мая 2023 года против российского военно-промышленного комплекса и поддерживаемых Россией групп наемников.

Что включает в себя крупнейший пакет санкции Британии против РФ

Как отметили в правительстве Британии, под санкции попали поставщики, поддерживающие военное производство в России, действующие в странах Африки к югу от Сахары прокремлевские наемные группировки, а также агент ГРУ, причастный к атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.

Цель этих мер — ограничить доступ российских вооруженных сил к станкам, микроэлектронике и дронам.

Санкции также коснулись компаний из Китая, Турции и Центральной Азии, поддерживающих Россию, поставляя оборудование для производства военной техники.

Объявление о санкциях прозвучало в преддверии саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, где премьер-министр Великобритании Кейр Стармер планирует обсудить противодействие российским дестабилизационным действиям в Европе и выразить поддержку Украине.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми подчеркнул, что новые меры направлены на подрыв влияния России в Африке и ограничение поставок критически важного оборудования для российской армии. Поделиться

Эти санкции продолжают усилия Британии в борьбе с российской злонамеренной деятельностью, которая уже включала действия против "теневого флота" России, борьбу с использованием запрещенного химического оружия и ограничение деятельности прокремлевских медиа, распространяющих дезинформацию.

Британия ввела санкции против судов и организаций, связанных с российским СПГ

Как отметили в правительстве Британии, СПГ является важным источником доходов для российской экономики, и Россия стремится увеличить свою долю на мировом рынке с 8 до 20%.

Ранее Британия вместе с США и Евросоюзом уже ввели санкции против Арктик СПГ 2, что привело к сокращению его производства.

Новые санкции касаются компаний и судов, вовлеченных в ключевые энергетические проекты России. В общей сложности под санкции попали 15 судов и организаций, связанных с российским СПГ.

Среди судов, на которые наложены ограничения:

PIONEER (IMO 9256602)

ASYA ENERGY (IMO 9216298)

NOVA ENERGY (IMO 9324277)

СЕВЕРНОЕ НЕБО (IMO 9953523)

SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Также под санкции попали операторы этих судов:

OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC — оператор PIONEER и ASYA ENERGY

WHITE FOX SHIP MANAGEMENT — оператор СЕВЕРНОГО НЕБА

Согласно британскому законодательству, этим судам запрещено заходить в порты Великобритании, и они могут столкнуться с другими ограничениями, в том числе арестом и отказом в регистрации.