Британия ввела масштабные санкции против ВПК России и наемников Кремля

Британия в четверг объявила о введении крупнейшего антироссийского пакета ограничений с мая 2023 года против российского военно-промышленного комплекса и поддерживаемых Россией групп наемников.
Главные тезисы
- Британия ввела крупнейший антироссийский пакет санкций против ВПК России и наемников Кремля
- Санкции ограничены доступ российских вооруженных сил к станкам, микроэлектронике и дронам
- Меры направлены на снижение влияния России в Африке и ограничение поставок оборудования для российской армии
- Санкции также затронули компании из Китая, Турции и Центральной Азии, поддерживающие Россию
- Британия продолжает борьбу с российской злонамеренной деятельностью, включая меры против прокремлевских медиа и спонсоров российских проектов
Что включает в себя крупнейший пакет санкции Британии против РФ
Как отметили в правительстве Британии, под санкции попали поставщики, поддерживающие военное производство в России, действующие в странах Африки к югу от Сахары прокремлевские наемные группировки, а также агент ГРУ, причастный к атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.
Цель этих мер — ограничить доступ российских вооруженных сил к станкам, микроэлектронике и дронам.
Санкции также коснулись компаний из Китая, Турции и Центральной Азии, поддерживающих Россию, поставляя оборудование для производства военной техники.
Объявление о санкциях прозвучало в преддверии саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, где премьер-министр Великобритании Кейр Стармер планирует обсудить противодействие российским дестабилизационным действиям в Европе и выразить поддержку Украине.
Эти санкции продолжают усилия Британии в борьбе с российской злонамеренной деятельностью, которая уже включала действия против "теневого флота" России, борьбу с использованием запрещенного химического оружия и ограничение деятельности прокремлевских медиа, распространяющих дезинформацию.
Британия ввела санкции против судов и организаций, связанных с российским СПГ
Как отметили в правительстве Британии, СПГ является важным источником доходов для российской экономики, и Россия стремится увеличить свою долю на мировом рынке с 8 до 20%.
Ранее Британия вместе с США и Евросоюзом уже ввели санкции против Арктик СПГ 2, что привело к сокращению его производства.
Новые санкции касаются компаний и судов, вовлеченных в ключевые энергетические проекты России. В общей сложности под санкции попали 15 судов и организаций, связанных с российским СПГ.
Среди судов, на которые наложены ограничения:
PIONEER (IMO 9256602)
ASYA ENERGY (IMO 9216298)
NOVA ENERGY (IMO 9324277)
СЕВЕРНОЕ НЕБО (IMO 9953523)
SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)
Также под санкции попали операторы этих судов:
OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC — оператор PIONEER и ASYA ENERGY
WHITE FOX SHIP MANAGEMENT — оператор СЕВЕРНОГО НЕБА
Согласно британскому законодательству, этим судам запрещено заходить в порты Великобритании, и они могут столкнуться с другими ограничениями, в том числе арестом и отказом в регистрации.
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