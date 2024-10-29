Банк международных расчетов рассматривает вероятное закрытие платформы трансграничных платежей, которую Россия может использовать для обхода западных санкций.

Что известно о вероятности лишения Кремля перспективного механизма для обхода западных санкций

По информации издания, проект mBridge, направленный на предоставление возможности осуществлять трансграничные платежи без участия американских банков, может быть закрыт.

В частности, этот вопрос обсуждался руководителями Центробанков и глав Минфинов западных стран.

Мы не можем напрямую поддерживать какой-либо проект для БРИКС, потому что мы не можем работать со странами, подвергающимися санкциям, — объяснил гендиректор банка международных расчетов Агустин Карстенс. Поделиться

Банк в Гонконге

Отмечается, что США все чаще используют доллар в качестве ключевого фактора для проведения международных финансовых операций по введению санкций против таких стран как Россия.

Это заставило Кремль искать альтернативные пути проведения платежей в расчетах в ходе торговых операций с партнерами.

Что известно о платформе трансграничных платежей mBridge

Платформа mBridge была разработана центральными банками Китая, Таиланда, Гонконга и ОАЭ в рамках Инновационного центра СМР и недавно достигла стадии "минимально жизнеспособного продукта", что позволяет протестировать ее в реальных условиях.

Центральный банк ОАЭ сообщил, что в январе через mBridge в Китай отправили первый трансграничный платеж в "цифровых дирхамах" на сумму 50 млн. дирхамов (13,6 млн. долларов). Опасения западных политиков усугубляет тот факт, что Китай поставил ключевую технологическую основу платформы.

На саммите БРИКС Путин предложил создать для группы "городов", который будет основан на технологии, сравнимой с mBridge.

По его словам, это позволит их экономикам стать независимыми от находящейся под контролем США финансовой системы.

Пока неясно, сможет ли закрытие проекта mBridge эффективно остановить центральные банки-участники от использования технологии.