Що відомо про ймовірність позбавлення Кремля перспективного механізму для обходу західних санкцій

За інформацією видання, проєкт mBridge спрямований на надання змоги здійснювати транскордонні платежі без участі американських банків, може бути закритий.

Зокрема, це питання обговорювалось керівниками Центробанків та глав Мінфінів західних країн.

Ми не можемо безпосередньо підтримувати будь-який проєкт для БРІКС, тому що ми не можемо працювати з країнами, які піддаються санкціям, — пояснив гендиректор банку міжнародних розрахунків Агустін Карстенс. Поширити

Банк у Гонконзі

Зазначається, що США все частіше використовують долар у якості ключового чинника для проведення міжнародних фінансових операцій для запровадження санкцій, проти таких країн як Росія.

Це змусило Кремль шукати альтернативні шляхи проведення платежів у розрахунках під час торгівельних операцій з партнерами.

Що відомо про платформу транскордонних платежів mBridge

Платформа mBridge була розроблена центральними банками Китаю, Таїланду, Гонконгу та ОАЕ в рамках Інноваційного центру БМР і нещодавно досягла стадії "мінімально життєздатного продукту”, що дає змогу протестувати її у реальних умовах.

Центральний банк ОАЕ повідомив, що в січні через mBridge у Китай відправили перший транскордонний платіж у "цифрових дирхамах" на суму 50 млн дирхамів (13,6 млн доларів). Побоювання західних політиків посилює той факт, що Китай поставив ключову технологічну основу платформи.

На саміті БРІКС Путін запропонував створити для групи "міст", який буде заснований на технології, яку можна порівняти з mBridge.

За його словами, це дасть змогу їхнім економікам стати незалежними від фінансової системи, що перебуває під контролем США.

Наразі неясно, чи зможе закриття проекту mBridge ефективно зупинити центральні банки-учасники від використання технології.