ЄС хоче змінити режим санкцій проти Росії — що це означає

Офіційний Брюссель має намір змінити режим санкцій проти країни-агресорки РФ на тлі можливого повернення скандального республіканця Дональда Трампа у Білий дім.
Головні тези:
- ЄС планує зберігати санкції проти Росії в довгостроковій перспективі та навіть посилити їх.
- Потенційні кроки включають посилення контролю над постачанням товарів для РФ та обмеження нафтових постачань.
- Європейський союз готує автономні санкції як відповідь на можливе послаблення санкцій з боку США у разі повернення Трампа до влади.
ЄС не хоче, щоб Трамп послабив санкційний тиск на Росію
Згідно з даними інсайдерів, перемовини між офіційними особами та представниками блоку зосереджені на кількох ініціативах.
Окрім того, наголошується, що можливі кроки включають положення про "всеосяжний контроль" для виявлення та зупинення підозрілих постачань товарів, призначених для РФ, а також ширші обмеження на постачання нафти.
Також вказано, що досі тривають дискусії про зміну вимоги про те, щоб заморозка активів російського центробанку, найбільша західна санкція щодо Москви, продовжувалась європейськими столицями кожні пів року.
ЄС хоче посилити санкційний тиск на РФ своїми силами
Анонімні джерела звертають увагу на те, що станом на сьогодні офіційний Брюссель намагається знайти власні кошти для посилення контролю та обмежень.
За словами представника аналітичного центру Королівського інституту оборонних досліджень, лідери Євросоюзу готують "автономні європейські санкції з огляду на можливість президентства Трампа".
Однак для цього вони будуть змушені посилити заходи щодо їх забезпечення.
Якщо президентство Трампа скасує санкції США щодо Росії, європейцям доведеться діяти набагато рішучіше у плані примусових заходів, — заявив інсайдер.
Що важливо розуміти, під час останнього президентства Трампа Штати анулювали міжнародну угоду з Іраном щодо його ядерної програми та в односторонньому порядку відновили санкції.
Після цих рішень республіканця Євросоюз опинився у скрутному становищі.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-