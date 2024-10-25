ЄС хоче змінити режим санкцій проти Росії — що це означає

Офіційний Брюссель має намір змінити режим санкцій проти країни-агресорки РФ на тлі можливого повернення скандального республіканця Дональда Трампа у Білий дім.

ЄС не хоче, щоб Трамп послабив санкційний тиск на Росію

Згідно з даними інсайдерів, перемовини між офіційними особами та представниками блоку зосереджені на кількох ініціативах.

Насамперед йдеться про забезпечення того, щоб санкції ЄС залишалися чинними в довгостроковій перспективі, підкріплюючи їх жорсткішим застосуванням, навіть якщо Вашингтон змінить курс. Поширити

Окрім того, наголошується, що можливі кроки включають положення про "всеосяжний контроль" для виявлення та зупинення підозрілих постачань товарів, призначених для РФ, а також ширші обмеження на постачання нафти.

Також вказано, що досі тривають дискусії про зміну вимоги про те, щоб заморозка активів російського центробанку, найбільша західна санкція щодо Москви, продовжувалась європейськими столицями кожні пів року.

Будь-яке пом'якшення з боку Вашингтона поставить Європу у складне становище, оскільки саме США, які мають широкі повноваження щодо покарання за порушення санкцій у всьому світі, насамперед забезпечують дотримання правил. Поширити

ЄС хоче посилити санкційний тиск на РФ своїми силами

Анонімні джерела звертають увагу на те, що станом на сьогодні офіційний Брюссель намагається знайти власні кошти для посилення контролю та обмежень.

За словами представника аналітичного центру Королівського інституту оборонних досліджень, лідери Євросоюзу готують "автономні європейські санкції з огляду на можливість президентства Трампа".

Однак для цього вони будуть змушені посилити заходи щодо їх забезпечення.

Якщо президентство Трампа скасує санкції США щодо Росії, європейцям доведеться діяти набагато рішучіше у плані примусових заходів, — заявив інсайдер.

Що важливо розуміти, під час останнього президентства Трампа Штати анулювали міжнародну угоду з Іраном щодо його ядерної програми та в односторонньому порядку відновили санкції.

Після цих рішень республіканця Євросоюз опинився у скрутному становищі.