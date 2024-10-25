ЕС хочет изменить режим санкций против России — что это значит
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Экономика
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ЕС хочет изменить режим санкций против России — что это значит

Кремль
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Источник:  Reuters

Официальный Брюссель намерен сменить режим санкций против страны-агрессорки РФ на фоне возможного возвращения скандального республиканца Дональда Трампа в Белый дом.

Главные тезисы

  • ЕС намерен сохранять санкции против России в долгосрочной перспективе и даже усилить их.
  • Потенциальные шаги включают усиление контроля за поставкой товаров для РФ и ограничение нефтяных поставок.
  • Европейский союз готовит автономные санкции как ответ на возможное ослабление санкций со стороны США в случае возвращения Трампа к власти.

ЕС не хочет, чтобы Трамп ослабил санкционное давление на Россию

Согласно данным инсайдеров, переговоры между официальными лицами и представителями блока сосредоточены на нескольких инициативах.

Прежде всего, речь идет об обеспечении того, чтобы санкции ЕС оставались в силе в долгосрочной перспективе, подкрепляя их более жестким применением, даже если Вашингтон изменит курс.

Кроме того, указано, что возможные шаги включают положения о "всеобъемлющем контроле" для выявления и остановки подозрительных поставок товаров, предназначенных для РФ, а также более широкие ограничения на поставки нефти.

Также указано, что до сих пор продолжаются дискуссии об изменении требования о том, чтобы заморозка активов российского центробанка, крупнейшая западная санкция в отношении Москвы, продолжалась европейскими столицами каждые полгода.

Любое смягчение со стороны Вашингтона поставит Европу в затруднительное положение, поскольку именно США, обладающие широкими полномочиями по наказанию за нарушение санкций во всем мире, в первую очередь обеспечивают соблюдение правил.

ЕС хочет усилить санкционное давление на РФ своими силами

Анонимные источники обращают внимание на то, что на сегодняшний день официальный Брюссель пытается найти собственные средства для усиления контроля и ограничений.

По словам представителя аналитического центра Королевского института оборонных исследований, лидеры Евросоюза готовят "автономные европейские санкции, учитывая возможность президентства Трампа".

Однако для этого они будут вынуждены ужесточить меры по их обеспечению.

Если президентство Трампа отменит санкции США в отношении России, европейцам придется действовать гораздо более решительно в плане принудительных мер, — заявил инсайдер.

Что важно понимать, во время последнего президентства Трампа Штаты аннулировали международное соглашение с Ираном по поводу его ядерной программы и в одностороннем порядке возобновили санкции.

После этих решений республиканца Евросоюз оказался в тяжелом положении.

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