Британія ввела масштабні санкції проти ВПК Росії та найманців Кремля

Британія у четвер оголосила про введення найбільшого пакета антиросійських обмежень з травня 2023 року проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних Росією груп найманців

Що включає найбільший пакет санкції Британії проти РФ

Як зазначили в уряді Британії, Під санкції потрапили постачальники, які підтримують військове виробництво в Росії, прокремлівські наймані угруповання, що діють в країнах Африки на південь від Сахари, а також агент ГРУ, причетний до атаки з використанням нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері.

Мета цих заходів — обмежити доступ російських збройних сил до верстатів, мікроелектроніки та дронів.

Санкції також торкнулися компаній із Китаю, Туреччини та Центральної Азії, які підтримують Росію, постачаючи обладнання для виробництва військової техніки.

Оголошення про санкції пролунало напередодні саміту Європейського політичного співтовариства в Будапешті, де прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер планує обговорити протидію російським дестабілізаційним діям у Європі та висловити підтримку Україні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підкреслив, що нові заходи спрямовані на підрив впливу Росії в Африці та обмеження постачання критично важливого обладнання для російської армії. Поширити

Ці санкції продовжують зусилля Британії у боротьбі з російською зловмисною діяльністю, яка вже включала дії проти "тіньового флоту" Росії, боротьбу з використанням забороненої хімічної зброї та обмеження діяльності прокремлівських медіа, що поширюють дезінформацію.

Британія ввела санкції проти суден та організацій, пов'язаних із російським СПГ

Як зазначили в уряді Британії, СПГ є важливим джерелом доходів для російської економіки, і Росія прагне збільшити свою частку на світовому ринку з 8% до 20%.

Раніше Британія разом зі США та Євросоюзом вже запровадили санкції проти "Арктик СПГ 2", що призвело до скорочення його виробництва.

Нові санкції стосуються компаній і суден, залучених до ключових енергетичних проєктів Росії. Загалом під санкції потрапили 15 суден і організацій, пов'язаних із російським СПГ.

Серед суден, на які накладено обмеження:

PIONEER (IMO 9256602)

ASYA ENERGY (IMO 9216298)

NOVA ENERGY (IMO 9324277)

ПІВНІЧНЕ НЕБО (IMO 9953523)

SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Також під санкції потрапили оператори цих суден:

OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC — оператор PIONEER та ASYA ENERGY

WHITE FOX SHIP MANAGEMENT — оператор ПІВНІЧНОГО НЕБА

Відповідно до британського законодавства, цим суднам заборонено заходити в порти Великої Британії, і вони можуть зіткнутися з іншими обмеженнями, зокрема арештом і відмовою в реєстрації.