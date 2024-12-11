Попри санкції. Росія наростила імпорт снайперських гвинтівок західного виробництва

Формально гвинтівки постачаються в такі країни як Грузія, Вірменія, Казахстан тощо. Але за три роки повномасштабної війни в Україні ці країни наростили імпорт зброї в рази.

Росія імпортує західні снайперські гвинтівки

Попри санкції, Росія, як і раніше, імпортує тисячі снайперських гвинтівок західного виробництва і мільйони патронів до них. Хоча прямий експорт зброї до РФ заборонений ще з 2014 року.

За даними журналістів The Insider, останніми роками компанії з Євросоюзу, США і Туреччини в рази збільшили постачання зброї до Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, звідки зброя потім, очевидно, реекспортується в Росію. Поширити

Наприклад, експорт гвинтівок і рушниць з Італії до Вірменії за чотири роки зріс майже в 30 разів — із 68 одиниць у 2019-му до 1862 у 2023 році. Киргизстан, який у 2020 і 2021 роках узагалі не купував італійської зброї, 2022 року імпортував 882 гвинтівки, а 2023-го — 4434. Грузія купила в Туреччині 8426 гвинтівок 2019-го, а 2023 року — уже 18 843.

За даними The Insider, найбільше Росія купує гвинтівки, вироблені під брендом Beretta. У червні 2024 року офіційний російський імпортер зброї марки Beretta потрапив під санкції США, але сам холдинг Beretta, що базується в Люксембурзі, залишається мажоритарним власником російської компанії.

Багато російських військових снайперів гидують російською зброєю і продовжують користуватися західними гвинтівками та патронами до них. Це підтверджується протоколом спортивних змагань військових снайперів, які відбулися у вересні в окупованому Криму. На тих змаганнях гвинтівки російського виробництва використовували тільки 7 стрільців із 36, російські патрони — тільки четверо.

США ввели нові санкції проти поплічників Росії

30 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 275 фізичних та юридичних осіб, причетних до постачання Росії передових технологій та обладнання, які їй потрібні для підтримки своєї військової машини.

До санкційного списку потрапили як фізичні особи, так і мережі, що перебувають у юрисдикції 17 держав, серед яких — Індія, Китай, Швейцарія, Таїланд і Туреччина.

Окрім того, що ці заходи руйнують роботу глобальних мереж ухилення від санкцій, вони також спрямовані проти російських внутрішніх імпортерів і виробників ключових компонентів та іншого матеріального забезпечення для військово-промислової бази Росії. Поширити