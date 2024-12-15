Глава ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла спровоцировал громкий скандал, солгав, что Россия уже выиграла войну против Украины.
Главные тезисы
- Политик является симпатиком российских властей и не скрывает этого.
- Хрупалла требует пересмотра членства Германии в НАТО.
- Ультраправая партия имеет небольшие шансы на формирование правительства из-за отсутствия поддержки от других политических сил в Германии.
Хрупалла продолжает продвигать нарративы Кремля
Кроме того, он призвал команду канцлера ФРГ Олафа Шольца "наконец-то дойти до того, чтобы захотеть закончить войну".
На этом Тино Хрупалла не остановился и заявил о необходимости пересмотра членства Германии в НАТО.
По его убеждению, в рамках этого альянса Европа якобы "была вынуждена реализовывать интересы Америки".
Скандальный политик начал цинично утверждать, что НАТО больше не является оборонным союзом.
Почему позиция Хрупаллы парадоксальна
Что важно понимать, заявления Хрупаллы идут вразрез с проектом предвыборной программы "Альтернативы для Германии", которую планируют принять на партийной конференции уже в следующем месяце.
В указанном документе указано, что для Германии членство в НАТО и ОБСЕ "остаются ключевыми элементами нашей стратегии безопасности", пока не будет создан "независимый и эффективный европейский военный союз".
Согласно последним данным, ультраправа "АдН" сейчас претендует на около 18-19% голосов перед досрочными выборами в Бундестаг.
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