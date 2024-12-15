Глава ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла спровоцировал громкий скандал, солгав, что Россия уже выиграла войну против Украины.

Хрупалла продолжает продвигать нарративы Кремля

Россия выиграла эту войну, и реальность догнала тех, кто утверждает, что хочет дать возможность Украине выиграть войну, — беззастенчиво лжет немецкий политик. Поделиться

Кроме того, он призвал команду канцлера ФРГ Олафа Шольца "наконец-то дойти до того, чтобы захотеть закончить войну".

На этом Тино Хрупалла не остановился и заявил о необходимости пересмотра членства Германии в НАТО.

По его убеждению, в рамках этого альянса Европа якобы "была вынуждена реализовывать интересы Америки".

Скандальный политик начал цинично утверждать, что НАТО больше не является оборонным союзом.

Оборонное сообщество должно принимать и уважать интересы всех европейских стран, в том числе интересы России. Если НАТО не может этого обеспечить, Германия должна рассмотреть, насколько этот альянс все еще полезен нам. Тино Хрупалло Лидер "АдН"

Почему позиция Хрупаллы парадоксальна

Что важно понимать, заявления Хрупаллы идут вразрез с проектом предвыборной программы "Альтернативы для Германии", которую планируют принять на партийной конференции уже в следующем месяце.

В указанном документе указано, что для Германии членство в НАТО и ОБСЕ "остаются ключевыми элементами нашей стратегии безопасности", пока не будет создан "независимый и эффективный европейский военный союз".

Согласно последним данным, ультраправа "АдН" сейчас претендует на около 18-19% голосов перед досрочными выборами в Бундестаг.