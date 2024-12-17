Путин получит "пряник". Как Трамп будет пытаться остановить Россию

Как считает немецкий аналитик Уве Форкеттер, будущий президент США действительно сделает все возможное, чтобы остановить войну России против Украины, однако его методы могут не понравиться ни Киеву, ни Москве.

Чего ждать от Трампа

Эксперт озвучил прогноз, что новый глава Белого дома не готов годами оказывать военную и финансовую поддержку Украине, как это делал и продолжает делать Джо Байден.

Он сам часто исключал это. Трамп не видит серьезного ущерба для американских интересов ни в Донбассе, ни в Крыму, — подчеркнул Уве Форкеттер. Поделиться

По убеждению аналитика, на завершение войны за 24 часа точно рассчитывать не стоит.

Несмотря на это, сразу после возвращения Дональда Трампа в Белый дом произойдет "фундаментальный сдвиг” в американской политике по отношению к Украине.

На какие шаги может решиться новый президент США

Уве Форкеттер озвучил предположение, что военное поражение Путина не является приоритетом для Трампа.

Более того, как известно, будущий президент неоднократно давал понять, что восстановление законных границ Украины понятное желание, но недостижимое.

Он не верит, что на украинско-российской границе удастся защитить свободный Запад. Его большой соперник не в Москве, а в Пекине, — добавил аналитик. Поделиться

По мнению Форкеттера, прежде всего Трамп попытается добиться режима прекращения огня.

По всей вероятности, поставки оружия в Украину будут продолжаться, но при условии, что Киев пойдет на мирные переговоры.