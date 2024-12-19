Размещение миротворцев в Украине. Зеленский озвучил важный момент

Украина поддерживает идею введения миротворческой миссии, хотя этот процесс сложный и требует основательной проработки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе.
Главные тезисы
- Украина поддерживает идею введения миротворческой миссии, объявленной президентом Зеленским на встрече в Брюсселе.
- Вопрос миротворцев является одной из ключевых тем международных лидеров, таких как президент Франции и генсек НАТО.
- Оценивается, что миротворческую миссию могут создать коалиция из пяти-восьми стран и привлечь до 100 000 военных.
- Некоторые чиновники предостерегают от действий под эгидой ООН из-за возможного чрезмерного влияния России в рамках Совета Безопасности ООН.
- Европейским странам может доказать чрезмерное влияние России, вызванное ее членством в Совете Безопасности ООН, и потребность убеждать США в поддержке миссии через оказание помощи.
Некоторые европейские лидеры поддерживают идею отправить миротворческую миссию ЕС в Украину
Президент сообщил, что одной из ключевых тем встреч стал вопрос миротворцев. Он упомянул о давней инициативе Эммануэля Макрона и подчеркнул, что Киев поддерживает идею усиления оборонных позиций. В то же время, реализация этого вопроса требует детальных обсуждений.
Владимир Зеленский также положительно оценил усилия Макрона, уже проведшего предварительные консультации с другими мировыми лидерами.
Хотя детали пока не раскрываются, президент отметил, что некоторые лидеры уже высказались в поддержку этой инициативы.
Сколько ЕС может отправить миротворцев в Украину
Как отмечает издание, миротворческая миссия может быть создана коалицией из пяти-восьми стран. В то же время, оценки численности этих сил отличаются, ведь многое зависит от определенных задач миссии.
Ожидается, что численность военных может составить около 40 000 человек. Однако, учитывая ротацию, включающую подготовку подразделений к развертыванию и их восстановление после службы, общее количество привлеченных военнослужащих может достигнуть 100 000 человек.
Источник Reuters также указывает, что для такой миссии может потребоваться до 100 тысяч военных. Эти силы могут быть созданы при условии, что отдельные европейские страны сократят свое участие в других операциях.
Европейским странам, вероятно, придется убедить Соединенные Штаты поддержать миссию, по крайней мере, через предоставление разведывательной информации и другой оперативной помощи.
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