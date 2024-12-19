Размещение миротворцев в Украине. Зеленский озвучил важный момент
Категория
Украина
Дата публикации

Размещение миротворцев в Украине. Зеленский озвучил важный момент

Размещение миротворцев в Украине. Зеленский озвучил важный момент
Read in English
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Украина поддерживает идею введения миротворческой миссии, хотя этот процесс сложный и требует основательной проработки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе.

Главные тезисы

  • Украина поддерживает идею введения миротворческой миссии, объявленной президентом Зеленским на встрече в Брюсселе.
  • Вопрос миротворцев является одной из ключевых тем международных лидеров, таких как президент Франции и генсек НАТО.
  • Оценивается, что миротворческую миссию могут создать коалиция из пяти-восьми стран и привлечь до 100 000 военных.
  • Некоторые чиновники предостерегают от действий под эгидой ООН из-за возможного чрезмерного влияния России в рамках Совета Безопасности ООН.
  • Европейским странам может доказать чрезмерное влияние России, вызванное ее членством в Совете Безопасности ООН, и потребность убеждать США в поддержке миссии через оказание помощи.

Некоторые европейские лидеры поддерживают идею отправить миротворческую миссию ЕС в Украину

Мы делаем все, чтобы Украина оставалась сильной и независимой. Никто не вправе навязывать нам свои решения. Сегодня у нас были очень плодотворные переговоры. Мы обсудили многие важные темы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генсеком НАТО Марком Рютте и лидерами других стран Европы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент сообщил, что одной из ключевых тем встреч стал вопрос миротворцев. Он упомянул о давней инициативе Эммануэля Макрона и подчеркнул, что Киев поддерживает идею усиления оборонных позиций. В то же время, реализация этого вопроса требует детальных обсуждений.

Владимир Зеленский также положительно оценил усилия Макрона, уже проведшего предварительные консультации с другими мировыми лидерами.

Хотя детали пока не раскрываются, президент отметил, что некоторые лидеры уже высказались в поддержку этой инициативы.

Сколько ЕС может отправить миротворцев в Украину

Как отмечает издание, миротворческая миссия может быть создана коалицией из пяти-восьми стран. В то же время, оценки численности этих сил отличаются, ведь многое зависит от определенных задач миссии.

Ожидается, что численность военных может составить около 40 000 человек. Однако, учитывая ротацию, включающую подготовку подразделений к развертыванию и их восстановление после службы, общее количество привлеченных военнослужащих может достигнуть 100 000 человек.

Источник Reuters также указывает, что для такой миссии может потребоваться до 100 тысяч военных. Эти силы могут быть созданы при условии, что отдельные европейские страны сократят свое участие в других операциях.

Относительно состава международных сил продолжаются дискуссии. В частности, министр обороны Италии Гвидо Кроссетто подчеркнул, что эти силы должны действовать под эгидой ООН. Однако некоторые чиновники предостерегают, что это может оказать чрезмерное влияние России, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Европейским странам, вероятно, придется убедить Соединенные Штаты поддержать миссию, по крайней мере, через предоставление разведывательной информации и другой оперативной помощи.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. Шольц выступил с новым заявлением
Шольц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная миротворческая миссия. Что задумал Макрон для спасения Украины
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны и миротворцы. Зачем Зеленский поедет в Брюссель
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?