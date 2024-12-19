Размещение миротворцев в Украине. Зеленский озвучил важный момент

Украина поддерживает идею введения миротворческой миссии, хотя этот процесс сложный и требует основательной проработки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе.

Некоторые европейские лидеры поддерживают идею отправить миротворческую миссию ЕС в Украину

Мы делаем все, чтобы Украина оставалась сильной и независимой. Никто не вправе навязывать нам свои решения. Сегодня у нас были очень плодотворные переговоры. Мы обсудили многие важные темы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генсеком НАТО Марком Рютте и лидерами других стран Европы. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент сообщил, что одной из ключевых тем встреч стал вопрос миротворцев. Он упомянул о давней инициативе Эммануэля Макрона и подчеркнул, что Киев поддерживает идею усиления оборонных позиций. В то же время, реализация этого вопроса требует детальных обсуждений.

Владимир Зеленский также положительно оценил усилия Макрона, уже проведшего предварительные консультации с другими мировыми лидерами.

Хотя детали пока не раскрываются, президент отметил, что некоторые лидеры уже высказались в поддержку этой инициативы.

Сколько ЕС может отправить миротворцев в Украину

Как отмечает издание, миротворческая миссия может быть создана коалицией из пяти-восьми стран. В то же время, оценки численности этих сил отличаются, ведь многое зависит от определенных задач миссии.

Ожидается, что численность военных может составить около 40 000 человек. Однако, учитывая ротацию, включающую подготовку подразделений к развертыванию и их восстановление после службы, общее количество привлеченных военнослужащих может достигнуть 100 000 человек.

Источник Reuters также указывает, что для такой миссии может потребоваться до 100 тысяч военных. Эти силы могут быть созданы при условии, что отдельные европейские страны сократят свое участие в других операциях.

Относительно состава международных сил продолжаются дискуссии. В частности, министр обороны Италии Гвидо Кроссетто подчеркнул, что эти силы должны действовать под эгидой ООН. Однако некоторые чиновники предостерегают, что это может оказать чрезмерное влияние России, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Поделиться

Европейским странам, вероятно, придется убедить Соединенные Штаты поддержать миссию, по крайней мере, через предоставление разведывательной информации и другой оперативной помощи.