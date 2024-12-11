Масштабная миротворческая миссия. Что задумал Макрон для спасения Украины

Согласно данным журналистов, французский лидер Эммануэль Макрон сейчас обдумывает идею создания потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России.

Макрон вернулся к своему предыдущему предложению

Издание Rzecpospolita узнало, что президент Франции планирует совещаться по этому поводу с официальной Варшавой, поскольку расценивает Польшу как главного союзника в этом проекте.

Эммануэль Макрон рассматривает идею объединения миротворческих сил из европейских стран.

Именно они в случае подписания конкретного соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной, что ожидаемо попытается инициировать Дональд Трамп, страны ЕС могли бы стать одним из предохранителей от нового нападения России.

Кроме того, указано, что обсуждение такой потенциальной миссии станет ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря.

Также, возможно, он уже поднимал эту тему с будущим главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Макрон поддержал Зеленского

Согласно данным СМИ, президент Украины и Франции были на одной волне во время встречи в Париже.

Несмотря на это, они не хотели, чтобы это выглядело так, будто они пытаются загнать Дональда Трампа в тупик.

Что важно понимать, именно Эммануэль Макрон организовал встречу Зеленского и Трампа.

Как считает украинский лидер, на международной арене российский диктатор Путин боится только Трампа, а также, возможно, еще Китая.

Глава государства предупредил своего визави, что любой продолжительный мир потребует от США оставаться "по-настоящему сильными".