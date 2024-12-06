Политический кризис во Франции. Уйдет ли Макрон в отставку
Категория
Политика
Дата публикации

Политический кризис во Франции. Уйдет ли Макрон в отставку

Макрон
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Источник:  Le Figaro

Французский лидер Эмманюэль Макрон после отставки правительства Мишеля Барнье на фоне политического кризиса дал понять, что пока не планирует уходить в отставку.

Главные тезисы

  • Эмманюэль Макрон не планирует уходить в отставку после отставки правительства во Франции.
  • Политический кризис в стране продолжает усугубляться.
  • Макрон намерен бороться за президентское кресло на фоне последних событий.

Макрон будет бороться за президентское кресло

С заявлением на этот счет глава республики выступил вечером 5 декабря.

Стоит отметить, что президент Франции публично обвинил в отставке правительства ультраправые и ультралевые силы, которые "выбрали беспорядок".

Не для того чтобы создавать, а для того, чтобы разрушать. Почему эти депутаты выбрали объявление недоверия (правительству. — ред.)? Потому что они думают о президентских выборах.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

По словам Макрона, он не собирается рассматривать призывы к отставке, заявив, что планирует выполнять вверенный ему пятилетний мандат "в полной мере до конца".

Он также напомнил, что главная обязанность лидера нации — обеспечить непрерывность государства, надлежащее функционирование наших институтов, независимость нашей страны и защиту народа.

Более того, французский лидер пообещал в течение оставшихся 30 месяцев своего президентского срока "действовать, чтобы сделать Францию более сильной и справедливой страной".

Что происходит во Франции

Как уже упоминалось ранее, 4 декабря Нижняя палата парламента Франции, Национальная ассамблея, проголосовала за вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье.

За предложение левых сил об объявлении вотума недоверия правительству Франции проголосовал 331 депутат, против выступили 289.

Что важно понимать, в республике впервые с 1962 года парламент отправляет правительство в отставку.

Правительство Мишеля Барнье стало наименее долговременным со времен основания Пятой Республики в 1958 году, просуществовав менее трех месяцев.

Политологи обращают внимание на то, что объявление вотума недоверия было ожидаемым, поскольку у правительства Барнье не было большинства в парламенте, и голосов левого блока "Новый народный фронт" и ультраправого "Национального объединения" было достаточно для его отставки.

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