Франция передаст Украине новую партию дальнобойных ракет SCALP

Украина получит от Франции новую партию дальнобойных ракет SCALP. В частности, речь идет о передаче около десяти таких ракет.
Главные тезисы
- Украина получит около десяти дальнобойных ракет SCALP от Франции, что является важным элементом обороны страны.
- План передачи ракет также включает обучение украинских военных на французском оборудовании для повышения боевой готовности.
- Франция планирует предоставить Украине самолеты Mirage с крылатыми ракетами и авиабомбами для укрепления украинского воздушного флота.
- Министр обороны Франции подчеркнул важность военной поддержки Украины для обеспечения безопасности и устойчивости страны.
- Ракеты SCALP имеют дальность полета до 560 км и являются важным элементом обороны, предоставляемым Францией Украине.
Что известно о передаче Украине от Франции дальнобойных ракет SCALP
Министра обороны Франции Себастьян Лекорню подчеркнул, что международные партнеры должны поддерживать стабильный уровень помощи Украине, поскольку это позволит украинским властям принимать политические решения, когда наступит подходящий момент.
Министр сообщил, что Франция продолжит обучение двух тысяч украинских военных, которые тренируются на французском оборудовании.
Глава Минобороны также спрогнозировал, что зимой Россия может активизировать атаки в глубь территории Украины. В ответ Франция предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral и ракеты SCALP.
Ракеты SCALP — это французская версия крылатых ракет Storm Shadow, совместной разработки Франции и Великобритании. Обе версии схожи, отличаются только программным обеспечением и типом носителей. Дальность полета SCALP составляет 560 км, но существует экспортный вариант с уменьшенной дальностью до 290 км и меньшей боевой частью.
Когда Украина может получить первые Mirage
Согласно данным редакции издания La Tribune, в рамках первой партии Франция планирует предоставить Киеву 3 самолета.
Как удалось узнать журналистам, их предоставление будет осуществлено "в первом триместре" 2025 (январь-апрель).
Следует отметить, что в Минобороны Франции пока официально не подтверждали и не опровергали эти данные журналистов.
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