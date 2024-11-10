Франция передаст Украине новую партию дальнобойных ракет SCALP

Украина получит от Франции новую партию дальнобойных ракет SCALP. В частности, речь идет о передаче около десяти таких ракет.

Что известно о передаче Украине от Франции дальнобойных ракет SCALP

Министра обороны Франции Себастьян Лекорню подчеркнул, что международные партнеры должны поддерживать стабильный уровень помощи Украине, поскольку это позволит украинским властям принимать политические решения, когда наступит подходящий момент.

Военная поддержка критически важна, и даже после завершения войны украинскую армию необходимо будет продолжать укреплять, — отметил Лекорню. Поделиться

Министр сообщил, что Франция продолжит обучение двух тысяч украинских военных, которые тренируются на французском оборудовании.

Глава Минобороны также спрогнозировал, что зимой Россия может активизировать атаки в глубь территории Украины. В ответ Франция предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral и ракеты SCALP.

Чтобы поддержать возможность наносить удары по линии фронта, я недавно подписал новую передачу около десяти ракет SCALP, как и было обещано президентом Франции Владимиру Зеленскому, — добавил министр. Поделиться

Ракеты SCALP — это французская версия крылатых ракет Storm Shadow, совместной разработки Франции и Великобритании. Обе версии схожи, отличаются только программным обеспечением и типом носителей. Дальность полета SCALP составляет 560 км, но существует экспортный вариант с уменьшенной дальностью до 290 км и меньшей боевой частью.

Когда Украина может получить первые Mirage

Согласно данным редакции издания La Tribune, в рамках первой партии Франция планирует предоставить Киеву 3 самолета.

Как удалось узнать журналистам, их предоставление будет осуществлено "в первом триместре" 2025 (январь-апрель).

Именно к тому времени планируется закончить подготовку аппаратов и обучение пилотов и механиков. Самолеты будут вооружены крылатыми ракетами SCALP/Storm Shadow и французскими управляемыми авиабомбами "воздух-земля" AASM, говорится в сообщении. Поделиться

Следует отметить, что в Минобороны Франции пока официально не подтверждали и не опровергали эти данные журналистов.