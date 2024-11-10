Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP
Категорія
Україна
Дата публікації

Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP

Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP
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Джерело:  Journal du dimanche

Україна отримає від Франції нову партію далекобійних ракет SCALP. Зокрема мова йде про передачу близько десяти таких ракет.

Головні тези:

  • Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP, що є важливою військовою підтримкою.
  • Міністр оборони Франції підкреслив важливість допомоги Україні для умащення безпеки та стійкості країни.
  • План передбачає передачу українській армії не лише ракет, але й навчання на французькому обладнанні для підвищення бойової готовності.
  • Ракети SCALP, які передаються Україні, мають дальність польоту до 560 км та є важливим елементом оборони країни.
  • У планах передбачено надходження від Франції також літаків Mirage з крилатими ракетами та авіабомбами для зміцнення українського повітряного флоту.

Що відомо про передачу Україні від Франції далекобійних ракет SCALP

Міністра оборони Франції Себастьян Лекорню підкреслив, що міжнародні партнери повинні підтримувати стабільний рівень допомоги Україні, оскільки це дозволить українській владі ухвалювати політичні рішення, коли настане відповідний момент.

Військова підтримка є критично важливою, і навіть після завершення війни українську армію необхідно буде продовжувати зміцнювати, — зазначив Лекорню.

Міністр повідомив, що Франція продовжить навчання для двох тисяч українських військових, які тренуються на французькому обладнанні.

Глава Міноборони також спрогнозував, що взимку Росія може активізувати атаки вглиб території України. У відповідь Франція надасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral і ракети SCALP.

Щоб підтримати можливість завдавати ударів за лінією фронту, я нещодавно підписав нову передачу близько десяти ракет SCALP, як і було обіцяно президентом Франції Володимиру Зеленському, — додав міністр.

Ракети SCALP — це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, спільної розробки Франції та Великобританії. Обидві версії схожі, різняться лише програмним забезпеченням і типом носіїв. Дальність польоту SCALP сягає 560 км, але існує експортний варіант зі зменшеною дальністю до 290 км і меншою бойовою частиною.

Коли Україна може отримати перші Mirage

Згідно з даними редакції видання La Tribune, у межах першої партії Франція планує надати Києву 3 літаки.

Як вдалося дізнатися журналістам, їхнє надання буде здійснене "у першому триместрі" 2025 року (січень-квітень).

Саме до того часу планують закінчити підготовку апаратів і навчання пілотів та механіків. Літаки будуть озброєні крилатими ракетами SCALP/Storm Shadow і французькими керованими авіабомбами "повітря-земля" AASM, — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що у Міноборони Франції поки офіційно не підтверджували та не спростовували ці дані журналістів.

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