Україна отримає від Франції нову партію далекобійних ракет SCALP. Зокрема мова йде про передачу близько десяти таких ракет.
Головні тези:
- Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP, що є важливою військовою підтримкою.
- Міністр оборони Франції підкреслив важливість допомоги Україні для умащення безпеки та стійкості країни.
- План передбачає передачу українській армії не лише ракет, але й навчання на французькому обладнанні для підвищення бойової готовності.
- Ракети SCALP, які передаються Україні, мають дальність польоту до 560 км та є важливим елементом оборони країни.
- У планах передбачено надходження від Франції також літаків Mirage з крилатими ракетами та авіабомбами для зміцнення українського повітряного флоту.
Що відомо про передачу Україні від Франції далекобійних ракет SCALP
Міністра оборони Франції Себастьян Лекорню підкреслив, що міжнародні партнери повинні підтримувати стабільний рівень допомоги Україні, оскільки це дозволить українській владі ухвалювати політичні рішення, коли настане відповідний момент.
Міністр повідомив, що Франція продовжить навчання для двох тисяч українських військових, які тренуються на французькому обладнанні.
Глава Міноборони також спрогнозував, що взимку Росія може активізувати атаки вглиб території України. У відповідь Франція надасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral і ракети SCALP.
Ракети SCALP — це французька версія крилатих ракет Storm Shadow, спільної розробки Франції та Великобританії. Обидві версії схожі, різняться лише програмним забезпеченням і типом носіїв. Дальність польоту SCALP сягає 560 км, але існує експортний варіант зі зменшеною дальністю до 290 км і меншою бойовою частиною.
Коли Україна може отримати перші Mirage
Згідно з даними редакції видання La Tribune, у межах першої партії Франція планує надати Києву 3 літаки.
Як вдалося дізнатися журналістам, їхнє надання буде здійснене "у першому триместрі" 2025 року (січень-квітень).
Варто зазначити, що у Міноборони Франції поки офіційно не підтверджували та не спростовували ці дані журналістів.
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