Масштабна миротворча місія. Що замислив Макрон для порятунку України

Згідно з даними журналістів, французький лідер Еммануель Макрон наразі обмірковує ідею створення потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.

Макрон повернувся до своєї попередньої пропозиції

Видання Rzecpospolita дізналося про те, що президент Франції планує радитися з цього приводу з офіційною Варшавою, оскільки розцінює Польщу як головного союзника у цьому проєкті.

Еммануель Макрон наразі розглядає ідею об'єднання миротворчих сил з європейських країн.

Саме вони у разі підписання конкретної угоди щодо припинення поточної фази війни між Росією і Україною — що очікувано спробує ініціювати Дональд Трамп — могли б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.

Окрім того, наголошується, що обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня.

Також, цілком можливо, він уже підіймав цю тему з майбутнім очільником Білого дому Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським.

Макрон підтримав Зеленського

Згідно з даними ЗМІ, президент України та Франції були на одній хвилі під час зустрічі в Парижі.

Попри це, вони не хотіли, щоб це виглядало так, ніби вони намагаються загнати Дональда Трампа у глухий кут.

Що важливо розуміти, саме Еммануель Макрон організував зустріч Зеленського і Трампа.

Як вважає український лідер, на міжнародній арені російський диктатор Путін боїться лише Трампа, а також, можливо, ще Китаю.

Глава держави попередив свого візаві, що будь-який тривалий мир вимагатиме від США залишатися "по-справжньому сильними".