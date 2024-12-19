Розміщення миротворців в Україні. Зеленський озвучив важливий момент

Україна підтримує ідею введення миротворчої місії, хоча цей процес є складним і потребує ґрунтовного опрацювання. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі у Брюсселі.
Головні тези:
- Україна підтримує ідею введення миротворчої місії, що було оголошено президентом Зеленським на зустрічі у Брюсселі.
- Питання миротворців є однією з ключових тем обговорень міжнародних лідерів, таких як президент Франції та генсек НАТО.
- Оцінюється, що миротворчу місію можуть створити коаліція з п'яти-восьми країн та залучити до 100 000 військових.
- Деякі посадовці застерігають від дій під егідою ООН через можливий надмірний вплив Росії в рамках Ради Безпеки ООН.
- Європейським країнам може довести надмірний вплив Росії, спричинений її членством у Раді Безпеки ООН, та потреба переконувати США підтримати місію через надання допомоги.
Деякі європейські лідери підтримують ідею відправити миротворчу місію ЄС в Україну
Президент повідомив, що однією з ключових тем зустрічей стало питання миротворців. Він згадав про давню ініціативу Еммануеля Макрона та наголосив, що Київ підтримує ідею посилення оборонних позицій. Водночас реалізація цього питання потребує детальних обговорень.
Володимир Зеленський також позитивно оцінив зусилля Макрона, який вже провів попередні консультації з іншими світовими лідерами.
Хоча деталі поки не розкриваються, президент відзначив, що деякі лідери вже висловилися на підтримку цієї ініціативи.
Скільки ЄС може відправити миротворців до України
Як зазначає видання, миротворчу місію може бути створено коаліцією з п'яти-восьми країн. Водночас оцінки чисельності цих сил різняться, адже багато залежить від визначених завдань місії.
Очікується, що чисельність військових може скласти приблизно 40 000 осіб. Проте, враховуючи ротацію, яка включає підготовку підрозділів до розгортання і їхнє відновлення після служби, загальна кількість залучених військовослужбовців може досягти 100 000.
Джерело Reuters також вказує, що для такої місії може знадобитися до 100 000 військових. Ці сили можуть бути створені за умови, якщо окремі європейські країни скоротять свою участь в інших операціях.
Європейським країнам, імовірно, доведеться переконати Сполучені Штати підтримати місію, принаймні через надання розвідувальної інформації та іншої оперативної допомоги.
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