Розміщення миротворців в Україні. Зеленський озвучив важливий момент

Україна підтримує ідею введення миротворчої місії, хоча цей процес є складним і потребує ґрунтовного опрацювання. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі у Брюсселі.

Деякі європейські лідери підтримують ідею відправити миротворчу місію ЄС в Україну

Ми робимо все, щоб Україна залишалася сильною та незалежною. Ніхто не має права нав'язувати нам свої рішення. Сьогодні у нас були дуже плідні переговори. Ми обговорили багато важливих тем із президентом Франції Еммануелем Макроном, генсеком НАТО Марком Рютте та лідерами інших країн Європи. Володимир Зеленський Президент України

Президент повідомив, що однією з ключових тем зустрічей стало питання миротворців. Він згадав про давню ініціативу Еммануеля Макрона та наголосив, що Київ підтримує ідею посилення оборонних позицій. Водночас реалізація цього питання потребує детальних обговорень.

Володимир Зеленський також позитивно оцінив зусилля Макрона, який вже провів попередні консультації з іншими світовими лідерами.

Хоча деталі поки не розкриваються, президент відзначив, що деякі лідери вже висловилися на підтримку цієї ініціативи.

Скільки ЄС може відправити миротворців до України

Як зазначає видання, миротворчу місію може бути створено коаліцією з п'яти-восьми країн. Водночас оцінки чисельності цих сил різняться, адже багато залежить від визначених завдань місії.

Очікується, що чисельність військових може скласти приблизно 40 000 осіб. Проте, враховуючи ротацію, яка включає підготовку підрозділів до розгортання і їхнє відновлення після служби, загальна кількість залучених військовослужбовців може досягти 100 000.

Джерело Reuters також вказує, що для такої місії може знадобитися до 100 000 військових. Ці сили можуть бути створені за умови, якщо окремі європейські країни скоротять свою участь в інших операціях.

Щодо складу міжнародних сил тривають дискусії. Зокрема, міністр оборони Італії Гвідо Кросетто наголосив, що ці сили мають діяти під егідою ООН. Однак деякі посадовці застерігають, що це може надати Росії, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, надмірний вплив. Поширити

Європейським країнам, імовірно, доведеться переконати Сполучені Штати підтримати місію, принаймні через надання розвідувальної інформації та іншої оперативної допомоги.