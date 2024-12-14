Завершення війни і миротворці. Навіщо Зеленський поїде до Брюсселю

Як вдалося дізнатися журналістам, під час зустрічі західних лідерів у Брюсселі 18 грудня, на яку прибуде президент України Володимира Зеленський, будуть обговорювати можливі формати завершення війни і створення європейської миротворчої місії в Україні.

Україна та її союзники готуються до важливих переговорів

Анонімні джерела ЗМІ стверджують, що під час зустрічі 18 грудня у Брюсселі зберуться європейські лідери, генсек НАТО Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський.

За словами інсайдерів, у центрі уваги сторін буде кілька важливих тем, а саме:

можливі формати завершення війни;

потенційне створення європейської миротворчої місії як одного із запобіжників від нового вторгнення РФ в Україну.

Що важливо розуміти, активні обговорення почалася на тлі тиску з боку майбутнього очільника Білого дому Дональда Трампа.

Останній наполягає на тому, що саме європейські союзники України повинні відіграти провідну роль роль у потенційній майбутній угоді про припинення війни, залучивши для цього свій контингент.

Згідно з останніми даними, на важливі переговори також прибудуть: канцлер ФРН Олаф Шольц, французький лідер Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, очільник Євроради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Що відомо про план Макрона щодо України

Інсайдери повідомляють, що президент Франції Еммануель Макрон намагатиметься отримати схвалення своєї ідеї щодо розміщення миротворчої місії на території України.

Це також буде відбуватися під час саміту лідерів Євросоюзу 18-19 грудня.

Варто зазначити, що французький лідер уже отримав підтримку вказаної ініціативи від майбутнього президента США Дональда Трампа.

У такий спосіб Макрон та Європа намагаються підготуватися до повернення Дональда Трампа у Білий дім.