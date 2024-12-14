Завершение войны и миротворцы. Зачем Зеленский поедет в Брюссель

Как удалось узнать журналистам, во время встречи западных лидеров в Брюсселе 18 декабря, на которую прибудет президент Украины Владимир Зеленский, будут обсуждать возможные форматы завершения войны и создания европейской миротворческой миссии в Украине.

Украина и ее союзники готовятся к важным переговорам

Анонимные источники СМИ утверждают, что во время встречи 18 декабря в Брюсселе соберутся европейские лидеры, генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам инсайдеров, в центре внимания сторон будет несколько важных тем, а именно:

возможные форматы завершения войны;

потенциальное создание европейской миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового вторжения РФ в Украину.

Что важно понимать, активные обсуждения начались на фоне давления со стороны будущего главы Белого дома Дональда Трампа.

Последний настаивает на том, что именно европейские союзники Украины должны играть ведущую роль в потенциальном будущем соглашении о прекращении войны, привлекая для этого свой контингент.

Согласно последним данным, на важные переговоры также прибудут: канцлер ФРГ Олаф Шольц, французский лидер Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Что известно о плане Макрона по Украине

Инсайдеры сообщают, что президент Франции Эммануэль Макрон попытается получить одобрение своей идеи о размещении миротворческой миссии на территории Украины.

Это также будет происходить на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря.

Следует отметить, что французский лидер уже получил поддержку указанной инициативы от будущего президента США Дональда Трампа.

Таким образом, Макрон и Европа пытаются подготовиться к возвращению Дональда Трампа в Белый дом.