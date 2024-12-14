Завершение войны и миротворцы. Зачем Зеленский поедет в Брюссель

Как удалось узнать журналистам, во время встречи западных лидеров в Брюсселе 18 декабря, на которую прибудет президент Украины Владимир Зеленский, будут обсуждать возможные форматы завершения войны и создания европейской миротворческой миссии в Украине.
Главные тезисы
- Встреча с участием европейских лидеров и президента Украины направлена на поиск важных решений.
- Тема миротворцев актуальна и требует обсуждения.
- Дональд Трамп уже поддержал эту идею Эммануэля Макрона.
Украина и ее союзники готовятся к важным переговорам
Анонимные источники СМИ утверждают, что во время встречи 18 декабря в Брюсселе соберутся европейские лидеры, генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский.
По словам инсайдеров, в центре внимания сторон будет несколько важных тем, а именно:
возможные форматы завершения войны;
потенциальное создание европейской миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового вторжения РФ в Украину.
Что важно понимать, активные обсуждения начались на фоне давления со стороны будущего главы Белого дома Дональда Трампа.
Последний настаивает на том, что именно европейские союзники Украины должны играть ведущую роль в потенциальном будущем соглашении о прекращении войны, привлекая для этого свой контингент.
Согласно последним данным, на важные переговоры также прибудут: канцлер ФРГ Олаф Шольц, французский лидер Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Что известно о плане Макрона по Украине
Инсайдеры сообщают, что президент Франции Эммануэль Макрон попытается получить одобрение своей идеи о размещении миротворческой миссии на территории Украины.
Это также будет происходить на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря.
Следует отметить, что французский лидер уже получил поддержку указанной инициативы от будущего президента США Дональда Трампа.
Таким образом, Макрон и Европа пытаются подготовиться к возвращению Дональда Трампа в Белый дом.
По словам инсайдеров, тема миротворцев сейчас очень "сырая" и находится на уровне идеи.
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