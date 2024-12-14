Завершение войны и миротворцы. Зачем Зеленский поедет в Брюссель
Категория
Политика
Дата публикации

Завершение войны и миротворцы. Зачем Зеленский поедет в Брюссель

Зеленский
Читати українською
Источник:  Politico

Как удалось узнать журналистам, во время встречи западных лидеров в Брюсселе 18 декабря, на которую прибудет президент Украины Владимир Зеленский, будут обсуждать возможные форматы завершения войны и создания европейской миротворческой миссии в Украине.

Главные тезисы

  • Встреча с участием европейских лидеров и президента Украины направлена на поиск важных решений.
  • Тема миротворцев актуальна и требует обсуждения.
  • Дональд Трамп уже поддержал эту идею Эммануэля Макрона.

Украина и ее союзники готовятся к важным переговорам

Анонимные источники СМИ утверждают, что во время встречи 18 декабря в Брюсселе соберутся европейские лидеры, генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам инсайдеров, в центре внимания сторон будет несколько важных тем, а именно:

  • возможные форматы завершения войны;

  • потенциальное создание европейской миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового вторжения РФ в Украину.

Что важно понимать, активные обсуждения начались на фоне давления со стороны будущего главы Белого дома Дональда Трампа.

Последний настаивает на том, что именно европейские союзники Украины должны играть ведущую роль в потенциальном будущем соглашении о прекращении войны, привлекая для этого свой контингент.

Согласно последним данным, на важные переговоры также прибудут: канцлер ФРГ Олаф Шольц, французский лидер Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Что известно о плане Макрона по Украине

Инсайдеры сообщают, что президент Франции Эммануэль Макрон попытается получить одобрение своей идеи о размещении миротворческой миссии на территории Украины.

Это также будет происходить на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря.

Следует отметить, что французский лидер уже получил поддержку указанной инициативы от будущего президента США Дональда Трампа.

Таким образом, Макрон и Европа пытаются подготовиться к возвращению Дональда Трампа в Белый дом.

По словам инсайдеров, тема миротворцев сейчас очень "сырая" и находится на уровне идеи.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Трампа начала переговоры для прекращения войны РФ против Украины
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мы это сделаем. У Трампа анонсировали важное решение касательно Украины
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин будет все знать. Генсек НАТО указал на серьезную ошибку Запада
Рютте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?