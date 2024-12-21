Це сталося вперше. ЗСУ провели унікальну наземну операцію

Згідно з даними ISW, Сили оборони України вперше провели наземну атаку виключно з використанням безпілотних наземних транспортних засобів та дронів FPV.

Відомі деталі унікальної атаки ЗСУ на ворога

За словами американських аналітиків, ця унікальна операція вказує на те, що ЗСУ налаштовані впроваджувати ще більше технологічних інновацій для ведення бойових дій.

Інститут вивчення війни звернув увагу на заяву спікера бригади "Хартія" Національної гвардії України, сержанта Володимира Дегтярьова.

Останній нещодавно розповів про атаку українських воїнів на позиції армії РФ поблизу села Липці, що розташоване на північ від Харкова.

За словами Дегтярьова, під час цієї операції бійці ЗСУ використали десятки роботизованих систем, зокрема безпілотні апарати, оснащені кулеметами, а також дрони для встановлення і знешкодження мін на позиціях противника. Внаслідок атаки вдалося успішно знищити ворожі позиції.

Фото: understandingwar.org

Ця атака стала прикладом застосування асиметричних ударних можливостей, які Україна активно розвиває, щоб компенсувати обмеження в людських ресурсах, — наголосила команда ISW. Поширити

Україна дедалі активніше використовує технології у війні

Як наголошують аналітики, українська влада багато разів заявляла про зусилля, які направлені на використання технологій та асиметричних ударних можливостей.

Таким чином ЗСУ намагаються зменшити кількість втрат серед власних бійців.

На цьому тлі варто нагадати, що український Генштаб нещодавно заявив про завершення випробувань нових безпілотників, приєднаних до оптоволоконних кабелів.

Фото: understandingwar.org

Такі апарати є більш стійкими до засобів радіоелектронної боротьби, які активно використовує Росія. Поширити

Ба більше, українська компанія, яка займається виробництвом дронів, повідомила, що нещодавно зібрала прототип першого FPV-дрона, виготовленого виключно з компонентів, вироблених в Україні.