Це сталося вперше. ЗСУ провели унікальну наземну операцію

Згідно з даними ISW, Сили оборони України вперше провели наземну атаку виключно з використанням безпілотних наземних транспортних засобів та дронів FPV.
Головні тези:
- Ця операція свідчить про намір ЗСУ активно впроваджувати технологічні інновації.
- За допомогою роботизованих систем та дронів українським військовим вдалося успішно знищити ворожі позиції в бою.
- Українські ЗСУ активно розвивають асиметричні ударні можливості для компенсації обмежень у людських ресурсах.
Відомі деталі унікальної атаки ЗСУ на ворога
За словами американських аналітиків, ця унікальна операція вказує на те, що ЗСУ налаштовані впроваджувати ще більше технологічних інновацій для ведення бойових дій.
Інститут вивчення війни звернув увагу на заяву спікера бригади "Хартія" Національної гвардії України, сержанта Володимира Дегтярьова.
Останній нещодавно розповів про атаку українських воїнів на позиції армії РФ поблизу села Липці, що розташоване на північ від Харкова.
За словами Дегтярьова, під час цієї операції бійці ЗСУ використали десятки роботизованих систем, зокрема безпілотні апарати, оснащені кулеметами, а також дрони для встановлення і знешкодження мін на позиціях противника. Внаслідок атаки вдалося успішно знищити ворожі позиції.
Україна дедалі активніше використовує технології у війні
Як наголошують аналітики, українська влада багато разів заявляла про зусилля, які направлені на використання технологій та асиметричних ударних можливостей.
Таким чином ЗСУ намагаються зменшити кількість втрат серед власних бійців.
На цьому тлі варто нагадати, що український Генштаб нещодавно заявив про завершення випробувань нових безпілотників, приєднаних до оптоволоконних кабелів.
Ба більше, українська компанія, яка займається виробництвом дронів, повідомила, що нещодавно зібрала прототип першого FPV-дрона, виготовленого виключно з компонентів, вироблених в Україні.
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