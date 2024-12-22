Введение иностранных войск в Украину. Польша озвучила свою позицию

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что в настоящее время власти страны исключают возможность пребывания польских военных на территории Украины. Тем не менее, Варшава настроена рассмотреть дальнейшие шаги в будущем.

Польша еще не приняла финальное решение

Польский министр обратил внимание на то, что до сих пор не был представлен ни один мирный план от будущего президента США Дональда Трампа.

Несмотря на это, как отмечает Владислав Косиняк-Камиш, есть немало спекуляций во время продолжающихся дискуссий.

Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины. Мы считаем, что такие решения не должны приниматься группой стран, а именно НАТО должен играть ключевую роль в этом решении. Владислав Косиняк-Камиш Глава Минобороны Польши

По словам польского министра, официальная Варшава не собирается вводить войска в Украину, пока мирный процесс не завершен.

Несмотря на это, Владислав Косиняк-Камиш дал понять, что его страна рассмотрит дальнейшие шаги, "когда этот этап наступит".

Зеленский заявил о прогрессе в вопросе введения миротворцев

По словам главы государства Владимира Зеленского, в ходе встречи в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии.

Он также добавил, что продолжаются консультации, организации которых способствует французский лидер Эммануэль Макрон.

Мы проговаривали с Эммануэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею (миротворческой миссии, которая означает — ред.) усиление Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Как утверждает глава государства, он уже получил положительные новости.

У Эммануэля были контакты по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров. Поделиться

Однако пока президент Украины не спешит раскрывать никаких деталей.