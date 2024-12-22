Введение иностранных войск в Украину. Польша озвучила свою позицию

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что в настоящее время власти страны исключают возможность пребывания польских военных на территории Украины. Тем не менее, Варшава настроена рассмотреть дальнейшие шаги в будущем.
Главные тезисы
- Польша готова обсудить свое потенциальное участие в миротворческой миссии, однако не сейчас.
- В настоящее время этим вопросом активно занимается президент Франции Эммануэль Макрон.
- Владимир Зеленский заявил о прогрессе на этом пути.
Польша еще не приняла финальное решение
Польский министр обратил внимание на то, что до сих пор не был представлен ни один мирный план от будущего президента США Дональда Трампа.
Несмотря на это, как отмечает Владислав Косиняк-Камиш, есть немало спекуляций во время продолжающихся дискуссий.
По словам польского министра, официальная Варшава не собирается вводить войска в Украину, пока мирный процесс не завершен.
Несмотря на это, Владислав Косиняк-Камиш дал понять, что его страна рассмотрит дальнейшие шаги, "когда этот этап наступит".
Зеленский заявил о прогрессе в вопросе введения миротворцев
По словам главы государства Владимира Зеленского, в ходе встречи в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии.
Он также добавил, что продолжаются консультации, организации которых способствует французский лидер Эммануэль Макрон.
Как утверждает глава государства, он уже получил положительные новости.
Однако пока президент Украины не спешит раскрывать никаких деталей.
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