Почему Трамп не прекратил войну "за 24 часа" — объяснение Орбана

Венгерский лидер Виктор Орбан озвучил свою версию того, почему будущий президент США Дональд Трамп не смог остановить войну России против Украины в течение суток, хотя и постоянно обещал это сделать.
Главные тезисы
- Виктор Орбан считает, что Трамп не смог прекратить войну, потому что пока не вернулся в Белый дом.
- Владимир Зеленский признался, что не воспринимает обещание Трампа об окончании войны "за 24 часа" буквально.
- Тем не менее, он верит, что республиканец будет реализовывать свой план максимально быстро.
Орбан продолжает оправдывать Трампа
Журналисты поинтересовалась у премьер-министра Венгрии, почему будущий глава Белого дома не смог претворить в жизнь одно из своих главных политических обещаний.
По словам Виктора Орбана, по закону США те, кто еще не вступил в должность, не может вести переговоры от имени государства.
Именно поэтому, мол, Дональд Трамп "даже не смог сесть за стол с Путиным, чтобы обсудить вопрос мира".
Как Зеленский оценивает обещания Трампа
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он никогда не воспринимал буквально предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа".
Несмотря на это, глава государства признается, что у украинцев сейчас есть надежда, ведь будущий глава Белого дома будет действовать с позиции "сильного президента".
По словам украинского лидера, слова Трампа о возможности завершить войну "за 24 часа" — "безусловно, этот вопрос не о том, что он за сутки должен решить этот вопрос".
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