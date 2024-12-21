Почему Трамп не прекратил войну "за 24 часа" — объяснение Орбана

Венгерский лидер Виктор Орбан озвучил свою версию того, почему будущий президент США Дональд Трамп не смог остановить войну России против Украины в течение суток, хотя и постоянно обещал это сделать.

Орбан продолжает оправдывать Трампа

Журналисты поинтересовалась у премьер-министра Венгрии, почему будущий глава Белого дома не смог претворить в жизнь одно из своих главных политических обещаний.

По словам Виктора Орбана, по закону США те, кто еще не вступил в должность, не может вести переговоры от имени государства.

Именно поэтому, мол, Дональд Трамп "даже не смог сесть за стол с Путиным, чтобы обсудить вопрос мира".

Реалистично, что он начнет действовать в течение первых 24 часов после вступления в должность. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Как Зеленский оценивает обещания Трампа

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он никогда не воспринимал буквально предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа".

Несмотря на это, глава государства признается, что у украинцев сейчас есть надежда, ведь будущий глава Белого дома будет действовать с позиции "сильного президента".

И что он через эту силу, а Путин понимает только силу, что рядом с нами, рядом со мной будет сильный президент сильной страны. И что мы достигнем мира через эту силу. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам украинского лидера, слова Трампа о возможности завершить войну "за 24 часа" — "безусловно, этот вопрос не о том, что он за сутки должен решить этот вопрос".