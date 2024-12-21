Почему Трамп не прекратил войну "за 24 часа" — объяснение Орбана
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Почему Трамп не прекратил войну "за 24 часа" — объяснение Орбана

Трамп
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Венгерский лидер Виктор Орбан озвучил свою версию того, почему будущий президент США Дональд Трамп не смог остановить войну России против Украины в течение суток, хотя и постоянно обещал это сделать.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан считает, что Трамп не смог прекратить войну, потому что пока не вернулся в Белый дом.
  • Владимир Зеленский признался, что не воспринимает обещание Трампа об окончании войны "за 24 часа" буквально.
  • Тем не менее, он верит, что республиканец будет реализовывать свой план максимально быстро.

Орбан продолжает оправдывать Трампа

Журналисты поинтересовалась у премьер-министра Венгрии, почему будущий глава Белого дома не смог претворить в жизнь одно из своих главных политических обещаний.

По словам Виктора Орбана, по закону США те, кто еще не вступил в должность, не может вести переговоры от имени государства.

Именно поэтому, мол, Дональд Трамп "даже не смог сесть за стол с Путиным, чтобы обсудить вопрос мира".

Реалистично, что он начнет действовать в течение первых 24 часов после вступления в должность.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Как Зеленский оценивает обещания Трампа

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он никогда не воспринимал буквально предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа".

Несмотря на это, глава государства признается, что у украинцев сейчас есть надежда, ведь будущий глава Белого дома будет действовать с позиции "сильного президента".

И что он через эту силу, а Путин понимает только силу, что рядом с нами, рядом со мной будет сильный президент сильной страны. И что мы достигнем мира через эту силу.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, слова Трампа о возможности завершить войну "за 24 часа" — "безусловно, этот вопрос не о том, что он за сутки должен решить этот вопрос".

Я его слова понимаю, что он (Трамп. — ред.) хочет это сделать (завершить войну в Украине. — Ред.) быстро. И мне кажется, что это важно, чтобы это было быстрее, потому что каждый день мы теряем людей.

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