Чому Трамп не припинив війну "за 24 години" — пояснення Орбана
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Політика
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Чому Трамп не припинив війну "за 24 години" — пояснення Орбана

Трамп

Угорський лідер Віктор Орбан озвучив свою версію того, чому майбутній президент США Дональд Трамп не зміг зупинити війну Росії проти України протягом однієї доби, хоча й постійно обіцяв це зробити.

Головні тези:

  • Віктор Орбан вважає, що Трамп не зміг припинити війну, оскільки поки не повернувся у Білий дім.
  • Володимир Зеленський зізнався, що не сприймає обіцянку Трампа про закінчення війни “за 24 години” буквально.
  • Попри це, він вірить, що республіканець буде реалізовувати свій план максимально швидко.

Орбан продовжує виправдовувати Трампа

Журналісти поцікавилася у премʼєр-міністра Угорщини, чому майбутній очільник Білого дому не зміг втілити в життя одну зі своїх головних політичних обіцянків.

За словами Віктора Орбана, згідно із законом США, ті, хто ще не вступив на посаду, не може вести переговори від імені держави.

Саме тому, мовляв, Дональд Трамп "навіть не зміг сісти за стіл з Путіним, щоб обговорити питання миру".

Реалістично, що він почне діяти протягом перших 24 годин після вступу на посаду.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини

Як Зеленський оцінює обіцянки Трампа

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він ніколи не сприймав буквально передвиборчу обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні "за 24 години".

Попри це, глава держави зізнається, що в українців нині є надія, адже майбутній очільник Білого дому буде діяти з позиції “сильного президента".

І що він через цю силу — а Путін розуміє тільки силу — що поруч з нами, поруч зі мною буде сильний президент сильної країни. І що ми досягнемо миру через цю силу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами українського лідера, слова Трампа про можливість завершити війну "за 24 години" — "безумовно, це питання ж не про те, що він за добу повинен вирішити таке".

Я його слова розумію, що він (Трамп. — Ред.) хоче це зробити (завершити війну в Україні. — Ред.) швидко. І мені здається, що це важливо, щоб це було швидше, тому що кожного дня ми втрачаємо людей.

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