Трамп і Шольц провели переговори щодо України — що вирішили

Ввечері 19 грудня німецький лідер Олаф Шольц та майбутній президент США провели телефонні перемовини, під час яких обговорили війну Росії проти України.

Подробиці переговорів Трампа та Шольца

З заявою з цього приводу уже виступив спікер федерального німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

За його словами, бесіда німецького та американського лідерів була присвячена "викликам безпековій політиці в Європі".

Сторони погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру, — наголосив Штеффен Гебештрайт. Поширити

Під час перемовин канцлер ФРН дав зрозуміти, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті від російської агресії "стільки, скільки буде необхідно".

Що важливо розуміти, майбутній очільник Білого дому раніше багато разів обіцяв завершити війну РФ проти України "за 24 години", однак досі не пояснив, як це буде відбуватися.

Що відомо про переговори Стармера і Трампа

Британський премʼєр Кір Стармер у телефонній бесіді з Дональдом Трампом, яка відбулася 18 грудня, нагадав про важливість подальшої підтримки України.

Також вказано, що кожний з політиків вкотре підтвердив свої наміри "зміцнити тісні історичні відносини між Великою Британією та США" та спільно "працювати над спільними пріоритетами".

Говорячи про глобальні конфлікти, прем'єр-міністр підтвердив необхідність для союзників підтримувати Україну на тлі російської агресії і забезпечити Україні якомога сильнішу позицію, — заявили представники команди Кіра Стармера. Поширити

Окрім того, наголошується, що лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та домовились зустрітися за першої нагоди.