Трамп і Шольц провели переговори щодо України — що вирішили
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп і Шольц провели переговори щодо України — що вирішили

Шольц і Трамп
Джерело:  Європейська правда

Ввечері 19 грудня німецький лідер Олаф Шольц та майбутній президент США провели телефонні перемовини, під час яких обговорили війну Росії проти України.

Головні тези:

  • Сторони звернули увагу на важливі аспекти безпекової політики в Європі та необхідність швидкого досягнення миру.
  • Канцлер ФРН підтвердив підтримку України в її захисті від російської агресії.
  • Стали відомо подробиці переговорів Кіра Стармера та Дональда Трампа.

Подробиці переговорів Трампа та Шольца

З заявою з цього приводу уже виступив спікер федерального німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

За його словами, бесіда німецького та американського лідерів була присвячена "викликам безпековій політиці в Європі".

Сторони погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру, — наголосив Штеффен Гебештрайт.

Під час перемовин канцлер ФРН дав зрозуміти, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті від російської агресії "стільки, скільки буде необхідно".

Що важливо розуміти, майбутній очільник Білого дому раніше багато разів обіцяв завершити війну РФ проти України "за 24 години", однак досі не пояснив, як це буде відбуватися.

Що відомо про переговори Стармера і Трампа

Британський премʼєр Кір Стармер у телефонній бесіді з Дональдом Трампом, яка відбулася 18 грудня, нагадав про важливість подальшої підтримки України.

Також вказано, що кожний з політиків вкотре підтвердив свої наміри "зміцнити тісні історичні відносини між Великою Британією та США" та спільно "працювати над спільними пріоритетами".

Говорячи про глобальні конфлікти, прем'єр-міністр підтвердив необхідність для союзників підтримувати Україну на тлі російської агресії і забезпечити Україні якомога сильнішу позицію, — заявили представники команди Кіра Стармера.

Окрім того, наголошується, що лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та домовились зустрітися за першої нагоди.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін отримає "пряника". Як Трамп намагатиметься зупинити Росію
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп уже знає. Зеленський розкрив деталі перемовин у Парижі
Про що говорили Зеленський і Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпредставник Трампа приїде в Україну — яка мета візиту
Кіт Келлог

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?