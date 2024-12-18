Спецпредставник Трампа приїде в Україну — яка мета візиту

Обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіт Келлог має намір у січні 2025 року відвідати Україну, а також інші європейські столиці.

Кіт Келлог планує приїхати до Києва — чого очікувати

Як вдалося дізнатися британським журналістам, спецпредставник Трампа має намір провести зустріч із українським керівництвом у Києві.

Просто зараз члени його команди активно працюють над організацією зустрічей з лідерами в інших європейських столицях, зокрема Римі та Парижі.

Попри те, що план європейського турне Келлога ще опрацьовується, анонімні джерела журналістів запевняють, що він не збирається відвідувати країну-агресорку Росію.

За попередніми даними, в центрі майбутніх перемовини буде "встановлення фактів" від імені нової адміністрації Трампа, а не обговорення завершення війни РФ проти України.

Як сам Келлог коментує своє європейське турне

Нещодавно представник Трампа офіційно підтвердив, що готується одразу до кількох візитів в європейські столиці.

За словами останнього, він хоче уважно вислухати позицію різних сторін щодо повномасштабної війни.

Кіт Келлог нагадав про те, що вести переговори від імені США ані він, ані Дональд Трамп поки не вповноважені.

Але не завадить прислухатися до людей… більш активно, з огляду на календар, намагаючись зробити це в найближчій перспективі та переконатися, що у нас є правильні елементи, які ми можемо представити президенту Трампу. Кіт Келлог Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та РФ

За словами Келлога, Трампа буде ухвалювати остаточні рішення.