Спецпредставитель Трампа приедет в Украину — какая цель визита
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Спецпредставитель Трампа приедет в Украину — какая цель визита

Кит Келлог
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Источник:  Reuters

Избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по Украине и России Кит Келлог намерен в январе 2025 года посетить Украину, а также другие европейские столицы.

Главные тезисы

  • В центре внимания предстоящих встреч будет "установление фактов" от имени новой администрации Трампа.
  • Келлог пока не намерен обсуждать пути завершения войны.
  • Он не собирается посещать Россию во время европейского турне.

Кит Келлог планирует приехать в Киев — чего ождать

Как удалось узнать британским журналистам, спецпредставитель Трампа намерен провести встречу с украинским руководством в Киеве.

Просто сейчас члены его команды активно работают над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

Несмотря на то, что план европейского турне Келлога еще разрабатывается, анонимные источники журналистов уверяют, что он не собирается посещать Россию.

По предварительным данным, в центре предстоящих переговоров будет "установление фактов" от имени новой администрации Трампа, а не обсуждение завершения войны РФ против Украины.

Как сам Келлог комментирует свое европейское турне

Недавно представитель Трампа официально подтвердил, что готовится к нескольким визитам в европейские столицы.

По словам последнего, он хочет внимательно выслушать позицию разных сторон по поводу полномасштабной войны.

Кит Келлог напомнил о том, что вести переговоры от имени США ни он, ни Дональд Трамп пока не уполномочены.

Но не помешает прислушаться к людям… более активно, учитывая календарь, пытаясь сделать это в ближайшей перспективе и убедиться, что у нас есть правильные элементы, которые мы можем представить президенту Трампу.

Кот Келлог

Кот Келлог

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине и РФ

По словам Келлога, исключительно Трампа будет принимать окончательные решения.

Мы собираемся довести эту войну в Европе до завершения, успешного завершения и для американского народа тоже, — подчеркнул спецпредставитель.

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