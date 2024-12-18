Спецпредставитель Трампа приедет в Украину — какая цель визита

Избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по Украине и России Кит Келлог намерен в январе 2025 года посетить Украину, а также другие европейские столицы.
Главные тезисы
- В центре внимания предстоящих встреч будет "установление фактов" от имени новой администрации Трампа.
- Келлог пока не намерен обсуждать пути завершения войны.
- Он не собирается посещать Россию во время европейского турне.
Кит Келлог планирует приехать в Киев — чего ождать
Как удалось узнать британским журналистам, спецпредставитель Трампа намерен провести встречу с украинским руководством в Киеве.
Просто сейчас члены его команды активно работают над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.
Несмотря на то, что план европейского турне Келлога еще разрабатывается, анонимные источники журналистов уверяют, что он не собирается посещать Россию.
По предварительным данным, в центре предстоящих переговоров будет "установление фактов" от имени новой администрации Трампа, а не обсуждение завершения войны РФ против Украины.
Как сам Келлог комментирует свое европейское турне
Недавно представитель Трампа официально подтвердил, что готовится к нескольким визитам в европейские столицы.
По словам последнего, он хочет внимательно выслушать позицию разных сторон по поводу полномасштабной войны.
Кит Келлог напомнил о том, что вести переговоры от имени США ни он, ни Дональд Трамп пока не уполномочены.
По словам Келлога, исключительно Трампа будет принимать окончательные решения.
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