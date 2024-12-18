Трамп уже знает. Зеленский раскрыл детали переговоров в Париже
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Трамп уже знает. Зеленский раскрыл детали переговоров в Париже

О чем говорили Зеленский и Трамп
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Источник:  Le Parisien

Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что будущий президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну.

Главные тезисы

  • Зеленский напомнил о важности поддержки Украины союзниками, в том числе США.
  • Новый президент США хочет быстро завершить войну, но пока имеет ограниченный доступ к информации.
  • Официальный Киев настроен на построения отношений с командой Дональда Трампа.

О чем говорили Зеленский и Трамп

Трамп уже знает о моем желании никуда не торопиться в ущерб Украине. Страна давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, главная опасность заключается в том, чтобы сказать: "мы заморозим войну и договоримся с россиянами".

Украинский лидер также заверил, что новый президент США очень хочет максимально быстро завершить войну, однако пока у него нет доступа ко всей необходимой информации.

Пока он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, Министерству обороны, определенным дипломатическим каналам и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке с одинаковым уровнем информации, — объяснил Зеленский.

Украина планирует продолжить сотрудничество со всеми своими союзниками

Как отметил украинский лидер, крайне важно, чтобы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, поддержка США сохранялась или даже усиливалась.

Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США. Наши команды уже работают с командами президента Трампа.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, официальный Киев настроен строить отношения с новой администрацией. Более того, это станет приоритетом для Украины.

Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины я хочу подчеркнуть, что важны и Европа, и Соединенные Штаты, — отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Киев все равно ценит всех своих союзников и не ставит никого выше других.

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