Трамп уже знает. Зеленский раскрыл детали переговоров в Париже

Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что будущий президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну.

О чем говорили Зеленский и Трамп

Трамп уже знает о моем желании никуда не торопиться в ущерб Украине. Страна давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, главная опасность заключается в том, чтобы сказать: "мы заморозим войну и договоримся с россиянами".

Украинский лидер также заверил, что новый президент США очень хочет максимально быстро завершить войну, однако пока у него нет доступа ко всей необходимой информации.

Пока он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, Министерству обороны, определенным дипломатическим каналам и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке с одинаковым уровнем информации, — объяснил Зеленский. Поделиться

Украина планирует продолжить сотрудничество со всеми своими союзниками

Как отметил украинский лидер, крайне важно, чтобы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, поддержка США сохранялась или даже усиливалась.

Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США. Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, официальный Киев настроен строить отношения с новой администрацией. Более того, это станет приоритетом для Украины.

Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины я хочу подчеркнуть, что важны и Европа, и Соединенные Штаты, — отметил Зеленский. Поделиться

Украинский лидер добавил, что Киев все равно ценит всех своих союзников и не ставит никого выше других.