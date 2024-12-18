Трамп уже знает. Зеленский раскрыл детали переговоров в Париже

Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что будущий президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну.
Главные тезисы
- Зеленский напомнил о важности поддержки Украины союзниками, в том числе США.
- Новый президент США хочет быстро завершить войну, но пока имеет ограниченный доступ к информации.
- Официальный Киев настроен на построения отношений с командой Дональда Трампа.
О чем говорили Зеленский и Трамп
По словам главы государства, главная опасность заключается в том, чтобы сказать: "мы заморозим войну и договоримся с россиянами".
Украинский лидер также заверил, что новый президент США очень хочет максимально быстро завершить войну, однако пока у него нет доступа ко всей необходимой информации.
Украина планирует продолжить сотрудничество со всеми своими союзниками
Как отметил украинский лидер, крайне важно, чтобы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, поддержка США сохранялась или даже усиливалась.
По словам главы государства, официальный Киев настроен строить отношения с новой администрацией. Более того, это станет приоритетом для Украины.
Украинский лидер добавил, что Киев все равно ценит всех своих союзников и не ставит никого выше других.
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