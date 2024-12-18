Трамп уже знає. Зеленський розкрив деталі перемовин у Парижі

Глава держави Володимир Зеленський розповів, що майбутній президент США Дональд Трамп знає про небажання України здаватись і заморожувати війну.
Головні тези:
- Зеленський нагадав про важливість підтримки України союзниками, зокрема й США.
- Новий президент США хоче швидко завершити війну, але поки має обмежений доступ до інформації.
- Офіційний Київ налаштований на побудову відносин з командою Дональда Трампа.
Про що говорили Зеленський і Трамп
За словами глави держави, головна небезпека полягає у тому, щоб сказати: “ми заморозимо війну і домовимося з росіянами".
Український лідер також запевнив, що новий президент США дуже хоче максимально швидко завершити війну, проте наразі він не має доступу до всієї необхідної інформації.
Україна планує продовжити співпрацю з усіма своїми союзниками
Як зазначив український лідер, вкрай важливо, щоб після повернення Дональда Трампа у Білий дім, підтримка США зберігалася, або навіть посилювалася.
За словами глави держави, офіційний Київ налаштований будувати відносини з новою адміністрацією. Ба більше, це стане пріоритетом для України.
Український лідер додав, що Київ однаково цінує усіх свої союзників і не ставить нікого вище за інших.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-