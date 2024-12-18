Трамп уже знає. Зеленський розкрив деталі перемовин у Парижі
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Трамп уже знає. Зеленський розкрив деталі перемовин у Парижі

Про що говорили Зеленський і Трамп
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Джерело:  Le Parisien

Глава держави Володимир Зеленський розповів, що майбутній президент США Дональд Трамп знає про небажання України здаватись і заморожувати війну.

Головні тези:

  • Зеленський нагадав про важливість підтримки України союзниками, зокрема й США.
  • Новий президент США хоче швидко завершити війну, але поки має обмежений доступ до інформації.
  • Офіційний Київ налаштований на побудову відносин з командою Дональда Трампа.

Про що говорили Зеленський і Трамп

Трамп уже знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, головна небезпека полягає у тому, щоб сказати: “ми заморозимо війну і домовимося з росіянами".

Український лідер також запевнив, що новий президент США дуже хоче максимально швидко завершити війну, проте наразі він не має доступу до всієї необхідної інформації.

Наразі він ще не в Білому домі і не може мати доступу до всієї інформації: розвідки, Міністерства оборони, певних дипломатичних каналів і так далі. Коли він буде там, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації, — пояснив Зеленський.

Україна планує продовжити співпрацю з усіма своїми союзниками

Як зазначив український лідер, вкрай важливо, щоб після повернення Дональда Трампа у Білий дім, підтримка США зберігалася, або навіть посилювалася.

Ми хотіли б бачити сильнішу підтримку України з боку США. Наші команди вже працюють з командами президента Трампа.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, офіційний Київ налаштований будувати відносини з новою адміністрацією. Ба більше, це стане пріоритетом для України.

Сполучені Штати були й залишаються нашим провідним донором у цій війні, хоча для України, я хочу підкреслити, важливі і Європа, і Сполучені Штати, — зазначив Зеленський.

Український лідер додав, що Київ однаково цінує усіх свої союзників і не ставить нікого вище за інших.

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