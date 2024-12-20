Трамп и Шольц провели переговоры касательно Украины — что решили

Вечером 19 декабря немецкий лидер Олаф Шольц и президент США провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили войну России против Украины.

Подробности переговоров Трампа и Шольца

С заявлением на этот счет уже выступил спикер федерального немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

По его словам, беседа немецкого и американского лидеров была посвящена "вызовам политике безопасности в Европе".

Стороны согласились, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру, — подчеркнул Штеффен Гебештрайт. Поделиться

В ходе переговоров канцлер ФРГ дал понять, что его страна будет продолжать поддерживать Украину в защите от российской агрессии "столько, сколько будет необходимо".

Что важно понимать, будущий глава Белого дома ранее много раз обещал завершить войну РФ против Украины "за 24 часа", однако до сих пор не объяснил, как это будет происходить.

Что известно о переговорах Стармера и Трампа

Британский премьер Кир Стармер в телефонной беседе с Дональдом Трампом напомнил о важности дальнейшей поддержки Украины.

Также указано, что каждый из политиков еще раз подтвердил свои намерения "укрепить тесные исторические отношения между Великобританией и США" и совместно "работать над общими приоритетами".

Говоря о глобальных конфликтах, премьер-министр подтвердил необходимость для союзников поддерживать Украину на фоне российской агрессии и обеспечить Украине как можно более сильную позицию, — заявили представители команды Кира Стармера. Поделиться

Кроме того, укзано, что лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились встретиться по первому случаю.