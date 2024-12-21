Трамп дав Європі таємну обіцянку щодо України

Майбутній президент США Дональд Трамп дав зрозуміти європейським союзникам, що буде підтримувати Україну після повернення у Білий дім.
Головні тези:
- Трамп планує продовжувати постачання американської військової продукції до України.
- Майбутній президент США вважає, що це допоможе досягнути миру через силу.
- Зеленський розкрив деталі своїх перемовин з Трампом.
Трамп не збирається кидати Україну напризволяще
Як стверджують інсайдери, що знають про зміст переговорів республіканця з лідерами ЄС, він заявив про намір продовжити постачання американської військової продукції Україні після своєї інавгурації.
Дональд Трамп переконаний у тому, що постачання зброї Україні після "припинення вогню" відповідає ідеї "миру через силу".
Попри це, майбутній очільник Білого дому не змінює своїх позицій в інших важливих питаннях. На його переконання, Україна ніколи не повинна отримати членство в НАТО, а війна, яку веде Росія, повинна закінчитися негайно.
Що важливо розуміти, під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв припинити допомогу Україні та змусити Москву і Київ розпочати мирні перемовини якомога швидше.
Зеленський підбив підсумки переговорів з Трампом
За словами українського лідера, під час зустрічі у Парижі він встиг пояснити новому президенту США свою позицію та розповісти про ключові плани.
Як стверджує глава держави, головна небезпека полягає у тому, щоб сказати: “ми заморозимо війну і домовимося з росіянами".
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що новий президент США дуже хоче максимально швидко завершити війну, проте наразі він не має доступу до всієї необхідної інформації.
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