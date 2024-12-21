Трамп дав Європі таємну обіцянку щодо України
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Трамп дав Європі таємну обіцянку щодо України

Трамп
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Джерело:  Financial Times

Майбутній президент США Дональд Трамп дав зрозуміти європейським союзникам, що буде підтримувати Україну після повернення у Білий дім.

Головні тези:

  • Трамп планує продовжувати постачання американської військової продукції до України.
  • Майбутній президент США вважає, що це допоможе досягнути миру через силу.
  • Зеленський розкрив деталі своїх перемовин з Трампом.

Трамп не збирається кидати Україну напризволяще

Як стверджують інсайдери, що знають про зміст переговорів республіканця з лідерами ЄС, він заявив про намір продовжити постачання американської військової продукції Україні після своєї інавгурації.

Дональд Трамп переконаний у тому, що постачання зброї Україні після "припинення вогню" відповідає ідеї "миру через силу".

Попри це, майбутній очільник Білого дому не змінює своїх позицій в інших важливих питаннях. На його переконання, Україна ніколи не повинна отримати членство в НАТО, а війна, яку веде Росія, повинна закінчитися негайно.

Що важливо розуміти, під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв припинити допомогу Україні та змусити Москву і Київ розпочати мирні перемовини якомога швидше.

Зеленський підбив підсумки переговорів з Трампом

За словами українського лідера, під час зустрічі у Парижі він встиг пояснити новому президенту США свою позицію та розповісти про ключові плани.

Трамп уже знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як стверджує глава держави, головна небезпека полягає у тому, щоб сказати: “ми заморозимо війну і домовимося з росіянами".

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що новий президент США дуже хоче максимально швидко завершити війну, проте наразі він не має доступу до всієї необхідної інформації.

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