Трамп дал Европе тайное обещание касательно Украины

Будущий президент США Дональд Трамп дал понять европейским союзникам, что будет поддерживать Украину после возвращения в Белый дом.

Трамп не собирается бросать Украину на произвол судьбы

Как утверждают инсайдеры, знающие содержание переговоров республиканца с лидерами ЕС, он заявил о намерении продолжить поставки американской военной продукции Украине после своей инаугурации.

Дональд Трамп убежден в том, что поставки оружия Украине после "прекращения огня" отвечает идее "мира через силу".

Несмотря на это, будущий руководитель Белого дома не меняет своих позиций по другим важным вопросам. По его убеждению, Украина никогда не должна получить членство в НАТО, а война, которую ведет Россия, должна закончиться немедленно.

Что важно понимать, во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал прекратить помощь Украине и заставить Москву и Киев начать мирные переговоры как можно скорее.

Зеленский подвел итоги переговоров с Трампом

По словам украинского лидера, во время встречи в Париже он успел объяснить новому президенту США свою позицию и рассказать о ключевых планах.

Трамп уже знает о моем желании никуда не торопиться в ущерб Украине. Страна давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров ни хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости. Владимир Зеленский Президент Украины

Как утверждает глава государства, главная опасность заключается в том, чтобы сказать: "мы заморозим войну и договоримся с россиянами".