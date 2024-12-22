Введення іноземних війську в Україну. Польща озвучила свою позицію

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що наразі влада країни виключає можливість перебування польських військових на території України. Попри це, Варшава налаштована розглянути подальші кроки у майбутньому.

Польща ще не ухвалила фінальне рішення

Польський міністр звернув увагу на те, що досі не було представлено жодного мирного плану від майбутнього президента США Дональда Трампа.

Попри це, як зазначає Владислав Косіняк-Камиш, є чимало спекуляцій під час дискусій, які тривають наразі.

Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України. Ми вважаємо, що такі рішення не повинні прийматися групою країн, саме НАТО має відігравати ключову роль у цьому рішенні. Владислав Косіняк-Камиш Глава Міноборони Польщі

За словами польського міністра, офіційна Варшава не збирається вводити війська в Україну, поки мирний процес не завершено.

Попри це Владислав Косіняк-Камиш дав зрозуміти, що його країна розгляне подальші кроки, "коли цей етап настане".

Зеленський заявив про прогрес у питанні введення миротворців

За словами глави держави Володимира Зеленського, під час зустрічей у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії.

Він також додав, що наразі продовжуються консультації, організації яких сприяє французький лідер Еммануель Макрон.

Ми проговорювали з Еммануелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо ідею (миротворчої місії, яка означає — ред.) посилення України. Володимир Зеленський Президент України

Як стверджує глава держави, він уже отримав позитивні новини.

Емманюель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів. Поширити

Однак поки президент України не поспішає розкривати жодних деталей.