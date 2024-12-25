Чого чекати від Путіна до повернення Трампа — прогноз експерта

У найближчі кілька тижнів російський диктатор Володимир Путін може суттєво посилити гібридні операції. Про це попередив колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, екскерівник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ Євген Сасько.

Росія має сили на фронті, але не для оперативних проривів

Як вважає експерт, ще до повернення у Білий дім Дональд Трамп може поговорити з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Однак, навіть якщо такі переговори відбудуться, це не змінить плани та наміри Путіна щодо активної дестабілізації ситуації в Україні та на міжнародній арені.

Євген Сасько прогнозує, що гібридні операції Кремль буде проводити одразу на трьох напрямках:

світова спільнота,

власне населення,

народ України.

Що важливо розуміти, Москва не полишає спроб підірвати єдність світової спільноти в підтримці України, а також активно просуває власні геополітичні інтереси.

Щодо гібридних операцій, спрямованих на власне населення, то тут йдеться про підтримку диктатури, зомбування і виправдання війни проти України. Також свою гібридну війну ворог веде і вестиме й на території України. Зокрема це проявляється у підпалі машин військовослужбовців. Поширити

Путін звернувся до Трампа з першою пропозицією

За словами майбутнього президента США, нещодавно російський диктатор Володимир Путін запропонував йому зустрітися, щоб обговорити завершення війни РФ проти України.

Про це республіканець повідомив під час конференції в Аризоні.

Включаючи зовнішню політику, божевільні війни, які були однією з речей, які я хочу зробити і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше, тому ми повинні зачекати на це, але ми повинні закінчити цю війну, ця війна є жахливою тим, що солдати, кількість солдатів, які гинуть, збільшується. Дональд Трамп Президент США

Ба більше, республіканець традиційно кинувся запевняти, що якщо б був президентом, ця війна ніколи б не почалася.