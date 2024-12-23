Кремль уперше відреагував на заяву Трампа про зустріч з Путіним

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, передумов для організації зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з майбутнім президентом США Дональдом Трампом поки що немає.

Москва поки не готується до зустрічі Трампа і Путіна

Поки що жодних реальних імпульсів не було, — заявив Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи існує можливість зустрічі ще до повернення Дональда Трампа у Білий дім. Поширити

За словами останнього, поки що немає ні конкретики, ні передумов для очних контактів.

Що важливо розуміти, 19 грудня російський диктатор Путін заявив, що чотири роки не спілкувався з обраним президентом США Дональдом Трампом, але готовий до зустрічі.

Тоді ж він дав зрозуміти, що очікує на ініціативу подібного контакту саме від майбутнього президента США.

Ви сказали, що ми можемо запропонувати, що я можу запропонувати новообраному президенту Трампу, коли ми з ним зустрінемося. Ну, по-перше, я не знаю, коли ми з ним зустрінемося. Тому що він про це нічого не говорить. Я з ним узагалі не розмовляв понад чотири роки. І я готовий до цього, звичайно, в будь-який час. Готовий буду і до зустрічі. Володимир Путін Російський диктатор

Трамп розповів про пропозицію Путіна

За словами лідера республіканців, нелегітимний президент РФ запропонував йому зустрітися, щоб обговорити завершення війни РФ проти України.

Про це Дональд Трамп повідомив під час конференції в Аризоні.

Включаючи зовнішню політику, божевільні війни, які були однією з речей, які я хочу зробити і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше, тому ми повинні зачекати на це, але ми повинні закінчити цю війну, ця війна є жахливою тим, що солдати, кількість солдатів, які гинуть, збільшується. Дональд Трамп Майбутній президент США

Ба більше, політик вкотре заявив, що якщо б був президентом, ця війна ніколи б не почалася.