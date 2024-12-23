Кремль уперше відреагував на заяву Трампа про зустріч з Путіним

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, передумов для організації зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з майбутнім президентом США Дональдом Трампом поки що немає.
Головні тези:
- Путін висловив готовність до переговорів з майбутнім президентом США, але є “але”.
- Дональд Трамп вважає важливим завершення війни РФ проти України та сподівається на швидку зустрічі з Путіним для обговорення цієї теми.
Москва поки не готується до зустрічі Трампа і Путіна
За словами останнього, поки що немає ні конкретики, ні передумов для очних контактів.
Що важливо розуміти, 19 грудня російський диктатор Путін заявив, що чотири роки не спілкувався з обраним президентом США Дональдом Трампом, але готовий до зустрічі.
Тоді ж він дав зрозуміти, що очікує на ініціативу подібного контакту саме від майбутнього президента США.
Трамп розповів про пропозицію Путіна
За словами лідера республіканців, нелегітимний президент РФ запропонував йому зустрітися, щоб обговорити завершення війни РФ проти України.
Про це Дональд Трамп повідомив під час конференції в Аризоні.
Ба більше, політик вкотре заявив, що якщо б був президентом, ця війна ніколи б не почалася.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-