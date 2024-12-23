Кремль впервые отреагировал на заявление Трампа о встрече с Путиным

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, предпосылок для организации встречи российского диктатора Владимира Путина с будущим президентом США Дональдом Трампом пока нет.

Москва пока не готовится к встрече Трампа и Путина

Пока никаких реальных импульсов не было, — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, существует ли возможность встречи еще до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Поделиться

По словам последнего, пока нет ни конкретики, ни предпосылок для очных контактов.

Что важно понимать, 19 декабря российский диктатор Путин заявил, что четыре года не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом, но готов ко встрече.

Тогда же он дал понять, что ожидает инициативу подобного контакта именно от будущего президента США.

Вы сказали, что мы можем предложить, что я могу предложить новоизбранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал больше четырех лет. И я готов к этому, конечно, в любое время. Готов буду и к встрече. Владимир Путин Российский диктатор

Трамп рассказал о предложении Путина

По словам лидера республиканцев, нелегитимный президент РФ предложил ему встретиться, чтобы обсудить завершение войны РФ против Украины.

Об этом Дональд Трамп сообщил на конференции в Аризоне.

Включая внешнюю политику, безумные войны, которые были одной из вещей, которые я хочу сделать и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно быстрее, поэтому мы должны подождать этого. Мы должны закончить эту войну, эта война ужасна тем, что солдаты, количество погибающих солдат увеличивается. Дональд Трамп Будущий президент США

Более того, политик еще раз заявил, что если бы был президентом, эта война никогда бы не началась.