Кремль впервые отреагировал на заявление Трампа о встрече с Путиным

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, предпосылок для организации встречи российского диктатора Владимира Путина с будущим президентом США Дональдом Трампом пока нет.
Главные тезисы
- Путин выразил готовность к переговорам с будущим президентом США, но есть одно "но".
- Дональд Трамп считает важным завершение войны РФ против Украины и надеется на скорую встречу с Путиным для обсуждения этой темы.
Москва пока не готовится к встрече Трампа и Путина
По словам последнего, пока нет ни конкретики, ни предпосылок для очных контактов.
Что важно понимать, 19 декабря российский диктатор Путин заявил, что четыре года не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом, но готов ко встрече.
Тогда же он дал понять, что ожидает инициативу подобного контакта именно от будущего президента США.
Трамп рассказал о предложении Путина
По словам лидера республиканцев, нелегитимный президент РФ предложил ему встретиться, чтобы обсудить завершение войны РФ против Украины.
Об этом Дональд Трамп сообщил на конференции в Аризоне.
Более того, политик еще раз заявил, что если бы был президентом, эта война никогда бы не началась.
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