Трамп пригрозив відібрати частину території Панами — що відбувається

Майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп звинуватив Панаму в тому, що вона стягує надмірну плату за користування Панамським каналом. На цьому тлі він пригрозив повернути канал під контроль Штатів.

Трамп почав погрожувати Панамі

Що важливо розуміти, США значною мірою побудували канал і десятиліттями керували територією навколо проходу.

Однак ще чверть століття тому американський уряд повністю передав контроль над каналом Панамі після періоду спільного адміністрування.

На переконання Дональда Трампа, плата, яку стягує Панама, “є безглуздою, особливо з огляду на надзвичайну щедрість, яку США надали Панамі".

Якщо принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, то ми будемо вимагати, щоб Панамський канал був повернутий нам, повністю і без питань. Дональд Трамп Майбутній президент США

The Panama Canal is considered a VITAL National Asset for the United States, due to its critical role to America’s Economy and National Security. A secure Panama Canal is crucial for U.S. Commerce, and rapid deployment of the Navy, from the Atlantic to the Pacific, and… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 21, 2024

Трамп знову дорікнув Китаю

За словами майбутнього очільника Білого дому, він зробить все можливе, щоб канал не потрапив в "неправильні руки".

Таким чином Дональд Трамп натякнув на потенційний вплив Китаю на прохід, написавши, що канал не повинен знаходитися під контролем Пекіна.

Що важливо розуміти, близько 5% світового морського трафіку проходить через Панамський канал, що дозволяє кораблям, що подорожують між Азією та східним узбережжям США, уникати довгого небезпечного маршруту навколо південного краю Південної Америки.

У 2023 році водний шлях отримав рекордні доходи в розмірі майже 5 мільярдів доларів.

Головними користувачами каналу є Штати, КНР, Японія та Південна Корея.