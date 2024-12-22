Трамп пригрозил отобрать часть территории Панамы — что происходит

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Панаму в том, что она взимает излишнюю плату за пользование Панамским каналом. На этом фоне он пригрозил вернуть канал под контроль Штатов.

Трамп начал угрожать Панаме

Что важно понимать, США в значительной степени построили канал и десятилетиями управляли территорией вокруг прохода.

Однако еще четверть века назад американское правительство полностью передало контроль над каналом Панаме после периода совместного администрирования.

По убеждению Дональда Трампа, плата, взимаемая Панамой, “бессмысленна, особенно учитывая чрезвычайную щедрость США к Панаме”.

Если принципы как моральные, так и юридические этого великодушного жеста дарования не будут соблюдены, то мы будем требовать, чтобы Панамский канал был возвращен нам, полностью и без вопросов. Дональд Трамп Будущий президент США

The Panama Canal is considered a VITAL National Asset for the United States, due to its critical role to America’s Economy and National Security. A secure Panama Canal is crucial for U.S. Commerce, and rapid deployment of the Navy, from the Atlantic to the Pacific, and… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 21, 2024

Трамп снова упрекнул Китай

По словам будущего главы Белого дома, он сделает все возможное, чтобы канал не попал в "неправильные руки".

Таким образом, Дональд Трамп намекнул на потенциальное влияние Китая на проход, написав, что канал не должен находиться под контролем Пекина.

Что важно понимать, около 5% мирового морского трафика проходит через Панамский канал, позволяющий кораблям, путешествующим между Азией и восточным побережьем США, избегать длинного опасного маршрута вокруг южной оконечности Южной Америки.

В 2023 году водный путь получил рекордные доходы в размере около 5 миллиардов долларов.

Главными пользователями канала являются Штаты, КНР, Япония и Южная Корея.