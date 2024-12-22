Трамп пригрозил отобрать часть территории Панамы — что происходит

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Панаму в том, что она взимает излишнюю плату за пользование Панамским каналом. На этом фоне он пригрозил вернуть канал под контроль Штатов.
Главные тезисы
- Панама контролирует канал в последние 25 лет.
- Потенциальное влияние Китая на канал тоже настораживает Трампа, и с ним он обещает бороться.
Трамп начал угрожать Панаме
Что важно понимать, США в значительной степени построили канал и десятилетиями управляли территорией вокруг прохода.
Однако еще четверть века назад американское правительство полностью передало контроль над каналом Панаме после периода совместного администрирования.
По убеждению Дональда Трампа, плата, взимаемая Панамой, “бессмысленна, особенно учитывая чрезвычайную щедрость США к Панаме”.
Трамп снова упрекнул Китай
По словам будущего главы Белого дома, он сделает все возможное, чтобы канал не попал в "неправильные руки".
Таким образом, Дональд Трамп намекнул на потенциальное влияние Китая на проход, написав, что канал не должен находиться под контролем Пекина.
Что важно понимать, около 5% мирового морского трафика проходит через Панамский канал, позволяющий кораблям, путешествующим между Азией и восточным побережьем США, избегать длинного опасного маршрута вокруг южной оконечности Южной Америки.
В 2023 году водный путь получил рекордные доходы в размере около 5 миллиардов долларов.
Главными пользователями канала являются Штаты, КНР, Япония и Южная Корея.
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