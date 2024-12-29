Трамп сможет остановить войну. Какой козырь есть у будущего президента США

Издание Newsweek решило опросить иностранных экспертов и узнать, верят ли они, что новый глава Белого дома Дональд Трамп сможет остановить войну РФ против Украины в 2025 году. Большинство из них убеждены, что да.

Трамп знает, как остановить Путина

С прогнозом выступил старший научный сотрудник и директор исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк.

По его убеждению, мирное соглашение между Киевом и Москвой в 2025 году будет катастрофическим только в том случае, если Трамп и европейские союзники прекратят помощь Украине.

Однако эксперт верит, что новый президент США все-таки использует свой сильный козырь, который остановит войну.

Единственным возможным изменением правил игры является введение администрацией Трампа санкций на российскую нефть, что сделает продолжение войны слишком дорогим для России, — подчеркнул Кори Шейк. Поделиться

С заключением мирного соглашения могут возникнуть проблемы

Такое предупреждение озвучил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.

По мнению последнего, прекращение огня в 2025 году возможно, однако подписание мирного соглашения пока не кажется ему чем-то реалистичным.

Эксперт предположил, что Киев и Москва действительно могут договориться о деэскалации и превратить существующую линию фронта в своеобразную границу.

Но договоренности по более широким вопросам, таким как геополитическая ориентация Украины и статус украинской территории, оккупированной Россией, будут недостижимы. Результатом станет скорее замороженный конфликт, чем крепкий мир, возможно, который напомнит ситуацию на Корейском полуострове, подчеркнул Купчан. Поделиться

Своим мнением также поделилась заместитель руководителя группы Института исследования войны Екатерина Степаненко.