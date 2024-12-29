Трамп сможет остановить войну. Какой козырь есть у будущего президента США

Издание Newsweek решило опросить иностранных экспертов и узнать, верят ли они, что новый глава Белого дома Дональд Трамп сможет остановить войну РФ против Украины в 2025 году. Большинство из них убеждены, что да.
Главные тезисы
- Эксперты полагают, что Трамп может остановить войну путем введения санкций против российской нефти.
- Мирное соглашение между Киевом и Москвой в 2025 году может быть не подписано из-за позиции Путина.
Трамп знает, как остановить Путина
С прогнозом выступил старший научный сотрудник и директор исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк.
По его убеждению, мирное соглашение между Киевом и Москвой в 2025 году будет катастрофическим только в том случае, если Трамп и европейские союзники прекратят помощь Украине.
Однако эксперт верит, что новый президент США все-таки использует свой сильный козырь, который остановит войну.
С заключением мирного соглашения могут возникнуть проблемы
Такое предупреждение озвучил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.
По мнению последнего, прекращение огня в 2025 году возможно, однако подписание мирного соглашения пока не кажется ему чем-то реалистичным.
Эксперт предположил, что Киев и Москва действительно могут договориться о деэскалации и превратить существующую линию фронта в своеобразную границу.
Своим мнением также поделилась заместитель руководителя группы Института исследования войны Екатерина Степаненко.
Она не скрывает, что считает маловероятным мирное соглашение между РФ и Украиной в 2025 году, ведь Путин будет добиваться тотальной капитуляции Украины и ликвидации ВСУ.
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