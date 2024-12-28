После многочисленных громких заявлений будущего главы Белого дома Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском у большинства людей создалось впечатление, что между ними — крайне напряженные отношения. Политический комментатор Марк Тиссен решил развеять этот миф.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский спас Дональда Трампа на фоне угрозы импичмента.
- Оба политика имеют много общего.
- Трамп и Зеленский — единственные два президента со времен Второй мировой войны, наносившие военные удары по территории России.
Трамп знает, что Зеленский спас его
Согласно данным Марка Тиссена, лидер республиканцев во время недавней встречи с украинским лидером дал понять, что ему не просто нравится Владимир Зеленский, но подчеркнул, что президент Украины спас его во время первого импичмента.
По мнению политического комментатора, то, что Зеленский вступился за Трампа на фоне угрозы импичмента, — не единственная причина, по которой лидер республиканцев уважает президента Украины.
Марк Тиссен обращает внимание на то, что де-факто у этих двух политиков гораздо больше общего, чем кажется с первого взгляда.
Зеленский — это украинский Трамп
Нельзя игнорировать тот факт, что Трамп, как и Зеленский, — политический аутсайдер, телезвезда, построивший многомиллионную медиаимперию, прежде чем стать президентом.
Более того, они не испугались и отказались от прибыльной карьеры, чтобы попытаться изменить ситуацию в своей стране.
Что также важно понимать, Трамп и Зеленский — единственные два президента со времен Второй мировой войны, наносившие военные удары по территории России.
Напомним, 6 лет назад Трамп устроил кибератаку против российского Агентства интернет-исследований, которая была актом войны.
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