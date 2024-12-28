Зеленский спас Трамп. Как новый президент США относится к лидеру Украины
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Политика
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Зеленский спас Трамп. Как новый президент США относится к лидеру Украины

Зеленский
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Источник:  The Washington Post

После многочисленных громких заявлений будущего главы Белого дома Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском у большинства людей создалось впечатление, что между ними — крайне напряженные отношения. Политический комментатор Марк Тиссен решил развеять этот миф.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский спас Дональда Трампа на фоне угрозы импичмента.
  • Оба политика имеют много общего.
  • Трамп и Зеленский — единственные два президента со времен Второй мировой войны, наносившие военные удары по территории России.

Трамп знает, что Зеленский спас его

Согласно данным Марка Тиссена, лидер республиканцев во время недавней встречи с украинским лидером дал понять, что ему не просто нравится Владимир Зеленский, но подчеркнул, что президент Украины спас его во время первого импичмента.

Он был как из стали, — сказал Трамп, стоя с Зеленским в Trump Tower 27 сентября. — Он отметил: „Президент Трамп не сделал абсолютно ничего плохого“. Он сказал это громко и ясно. И мистификация импичмента умерла прямо на глазах. …Он был просто стальной. Он дал очень честный прямой ответ, и это по сути действительно положило конец мистификации импичмента. И я это оценил.

По мнению политического комментатора, то, что Зеленский вступился за Трампа на фоне угрозы импичмента, — не единственная причина, по которой лидер республиканцев уважает президента Украины.

Марк Тиссен обращает внимание на то, что де-факто у этих двух политиков гораздо больше общего, чем кажется с первого взгляда.

Зеленский — это украинский Трамп

Нельзя игнорировать тот факт, что Трамп, как и Зеленский, — политический аутсайдер, телезвезда, построивший многомиллионную медиаимперию, прежде чем стать президентом.

Более того, они не испугались и отказались от прибыльной карьеры, чтобы попытаться изменить ситуацию в своей стране.

Как и Трамп, Зеленский нацелился на "глубинное государство". Он решил заняться политикой, потому что пришел к убеждению, что политический класс Украины безнадежно коррумпирован и что только человек со стороны может искоренить коррупцию и снова сделать его страну великий.

Что также важно понимать, Трамп и Зеленский — единственные два президента со времен Второй мировой войны, наносившие военные удары по территории России.

Напомним, 6 лет назад Трамп устроил кибератаку против российского Агентства интернет-исследований, которая была актом войны.

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