Після численних гучних заяв майбутнього очільника Білого дому Дональда Трампа про президента України Володимира Зеленського у більшості людей склалося враження, що між ними — вкрай напружені стосунки. Політичний коментатор Марк Тіссен вирішив розвіяти це міф.

Трамп знає, що Зеленський його врятував

Згідно з даними Марка Тіссена, лідер республіканців під час нещодавньої зустрічі з українським лідером дав зрозуміти, що йому не просто подобається Володимир Зеленський, а й наголосив, що президент України врятував його під час першого імпічменту.

Він був як зі сталі, — сказав Трамп, стоячи із Зеленським у Trump Tower 27 вересня. — Він зазначив: „Президент Трамп не зробив абсолютно нічого поганого“. Він сказав це голосно і чітко. І містифікація імпічменту померла просто на очах. … Він був просто сталевий. Він дав дуже чесну пряму відповідь, і це по суті справді поклало край містифікації імпічменту. І я це оцінив.. Поширити

На переконання політичного коментатора, те, що Зеленський заступився за Трампа на тлі загрози імпічменту, — не єдина причина, через яку лідер республіканців поважає президента України.

Марк Тіссен звертає увагу на те, що де-факто у цих двох політиків набагато більше спільного, ніж здається з першого погляду.

Зеленський — це український Трамп

Не можна ігнорувати той факт, шо Трамп, як і Зеленський — політичний аутсайдер, телезірка, який побудував багатомільйонну медіаімперію, перш ніж стати президентом.

Ба більше, вони не злякалися і відмовилися від прибуткової кар'єри, щоб спробувати змінити ситуацію у своїй країні.

Як і Трамп, Зеленський націлився на «глибинну державу». Він вирішив зайнятися політикою, бо дійшов переконання, що політичний клас України безнадійно корумпований і що тільки людина зі сторони може викорінити корупцію і знову зробити його країну великою. Поширити

Що також важливо розуміти, Трамп і Зеленський — єдині два президенти з часів Другої світової війни, які завдавали воєнних ударів по території Росії.