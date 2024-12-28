Після численних гучних заяв майбутнього очільника Білого дому Дональда Трампа про президента України Володимира Зеленського у більшості людей склалося враження, що між ними — вкрай напружені стосунки. Політичний коментатор Марк Тіссен вирішив розвіяти це міф.
Головні тези:
- Володимир Зеленський врятував Дональда Трампа на тлі загрозу імпічменту.
- Обидва політика мають багато спільного.
- Трамп і Зеленський — єдині два президенти з часів Другої світової війни, які завдавали воєнних ударів по території Росії.
Трамп знає, що Зеленський його врятував
Згідно з даними Марка Тіссена, лідер республіканців під час нещодавньої зустрічі з українським лідером дав зрозуміти, що йому не просто подобається Володимир Зеленський, а й наголосив, що президент України врятував його під час першого імпічменту.
На переконання політичного коментатора, те, що Зеленський заступився за Трампа на тлі загрози імпічменту, — не єдина причина, через яку лідер республіканців поважає президента України.
Марк Тіссен звертає увагу на те, що де-факто у цих двох політиків набагато більше спільного, ніж здається з першого погляду.
Зеленський — це український Трамп
Не можна ігнорувати той факт, шо Трамп, як і Зеленський — політичний аутсайдер, телезірка, який побудував багатомільйонну медіаімперію, перш ніж стати президентом.
Ба більше, вони не злякалися і відмовилися від прибуткової кар'єри, щоб спробувати змінити ситуацію у своїй країні.
Що також важливо розуміти, Трамп і Зеленський — єдині два президенти з часів Другої світової війни, які завдавали воєнних ударів по території Росії.
Нагадаємо, 6 років тому Трамп влаштував кібератаку проти російського Агентства інтернет-досліджень, що є актом війни.
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