Зеленський врятував Трампа. Як новий президент США ставиться до лідера України
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський врятував Трампа. Як новий президент США ставиться до лідера України

Зеленський
Джерело:  The Washington Post

Після численних гучних заяв майбутнього очільника Білого дому Дональда Трампа про президента України Володимира Зеленського у більшості людей склалося враження, що між ними — вкрай напружені стосунки. Політичний коментатор Марк Тіссен вирішив розвіяти це міф.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський врятував Дональда Трампа на тлі загрозу імпічменту.
  • Обидва політика мають багато спільного.
  • Трамп і Зеленський — єдині два президенти з часів Другої світової війни, які завдавали воєнних ударів по території Росії. 

Трамп знає, що Зеленський його врятував

Згідно з даними Марка Тіссена, лідер республіканців під час нещодавньої зустрічі з українським лідером дав зрозуміти, що йому не просто подобається Володимир Зеленський, а й наголосив, що президент України врятував його під час першого імпічменту.

Він був як зі сталі, — сказав Трамп, стоячи із Зеленським у Trump Tower 27 вересня. — Він зазначив: „Президент Трамп не зробив абсолютно нічого поганого“. Він сказав це голосно і чітко. І містифікація імпічменту померла просто на очах. … Він був просто сталевий. Він дав дуже чесну пряму відповідь, і це по суті справді поклало край містифікації імпічменту. І я це оцінив..

На переконання політичного коментатора, те, що Зеленський заступився за Трампа на тлі загрози імпічменту, — не єдина причина, через яку лідер республіканців поважає президента України.

Марк Тіссен звертає увагу на те, що де-факто у цих двох політиків набагато більше спільного, ніж здається з першого погляду.

Зеленський — це український Трамп

Не можна ігнорувати той факт, шо Трамп, як і Зеленський — політичний аутсайдер, телезірка, який побудував багатомільйонну медіаімперію, перш ніж стати президентом.

Ба більше, вони не злякалися і відмовилися від прибуткової кар'єри, щоб спробувати змінити ситуацію у своїй країні.

Як і Трамп, Зеленський націлився на «глибинну державу». Він вирішив зайнятися політикою, бо дійшов переконання, що політичний клас України безнадійно корумпований і що тільки людина зі сторони може викорінити корупцію і знову зробити його країну великою.

Що також важливо розуміти, Трамп і Зеленський — єдині два президенти з часів Другої світової війни, які завдавали воєнних ударів по території Росії.

Нагадаємо, 6 років тому Трамп влаштував кібератаку проти російського Агентства інтернет-досліджень, що є актом війни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін у розпачі. РФ не може забрати в України головний козир до повернення Трампа
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чого чекати від Путіна до повернення Трампа — прогноз експерта
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни. Путін публічно кинув виклик Трампу
Завершення війни. Путін публічно кинув виклик Трампу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?