Росія атакувала дронами Київську область — загинув чоловік
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала дронами Київську область — загинув чоловік

ДСНС України
Атака РФ на Київську область 3 січня - що відомо
Read in English

Уночі під ударом російських окупантів опинилася Київщина. Саме там внаслідок ворожої повітряної атаки одна людина загинула та четверо отримали поранення.

Головні тези:

  • Російські окупанти атакували Київську область дронами, у результаті чого загинув 25-річний водій вантажівки.
  • Уламки збитого ударного дрона призвели до пожежі у приватному будинку, де отримали поранення три людини, включно з підлітком.
  • Подібні атаки також були зафіксовані в інших областях України, наслідки уточнюються.

Атака РФ на Київську область 3 січня — перші подробиці

Про ситуацію в області розповіли т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, а також команда ДСНС.

За їхніми словами, у Броварському районі від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Він помер на місці події. Чоловіку було 25 років.

Також вказано, що в іншому районі уламки збитого ударного дрона впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі.

Постраждало три людини. У жінки 1957 року народження — гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років — поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька — різані рани ніг.

Згодом прессслужба ДСНС повідомила, що це сталося у Білоцерківському районі.

Наразі відомо про пошкодження 4 приватних будинків та однієї господарчої споруди. В одному з будинків виникла пожежа — її загасили о 05:02.

Місцева влада також заявила, що у Фастівській області внаслідок падіння уламків травмовано жінку 2002 року народження: їй надають медичну допомогу у районній лікарні.

Нова атака РФ на Україну — що відомо

Росіяни розпочали повітряний напад на українські міста та села ще вночі 2 січня — він триває досі.

Спочатку повідомлялося про загрозу ворожих дронів для Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух рух ударних БпЛА в напрямку Полтавської області, Сумщини, Чернігівщини й Донеччини.

О 2:04 стало відомо про рух ударних БпЛА в напрямку Київщини з Чернігівщини.

Також ворог намагався атакувати Житомирську, Черкаську й Вінницьку області.

О 08:00 ПС ЗСУ заявили про повторні пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Масована атака РФ на Україну. Як відреагував Байден
The White House
Байден
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масована атака РФ на Україну — на Дніпропетровщині загинула людина
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Масована атака РФ на Україну — на Дніпропетровщині загинула людина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на Київ — загинула жінка, ще 7 людей постраждали
ДСНС України
Атака РФ на Київ — загинула жінка, ще 7 людей постраждали

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?