Росія атакувала дронами Київську область — загинув чоловік

Уночі під ударом російських окупантів опинилася Київщина. Саме там внаслідок ворожої повітряної атаки одна людина загинула та четверо отримали поранення.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували Київську область дронами, у результаті чого загинув 25-річний водій вантажівки.
- Уламки збитого ударного дрона призвели до пожежі у приватному будинку, де отримали поранення три людини, включно з підлітком.
- Подібні атаки також були зафіксовані в інших областях України, наслідки уточнюються.
Атака РФ на Київську область 3 січня — перші подробиці
Про ситуацію в області розповіли т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, а також команда ДСНС.
За їхніми словами, у Броварському районі від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Він помер на місці події. Чоловіку було 25 років.
Також вказано, що в іншому районі уламки збитого ударного дрона впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі.
Згодом прессслужба ДСНС повідомила, що це сталося у Білоцерківському районі.
Наразі відомо про пошкодження 4 приватних будинків та однієї господарчої споруди. В одному з будинків виникла пожежа — її загасили о 05:02.
Місцева влада також заявила, що у Фастівській області внаслідок падіння уламків травмовано жінку 2002 року народження: їй надають медичну допомогу у районній лікарні.
Нова атака РФ на Україну — що відомо
Росіяни розпочали повітряний напад на українські міста та села ще вночі 2 січня — він триває досі.
Спочатку повідомлялося про загрозу ворожих дронів для Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.
Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух рух ударних БпЛА в напрямку Полтавської області, Сумщини, Чернігівщини й Донеччини.
О 2:04 стало відомо про рух ударних БпЛА в напрямку Київщини з Чернігівщини.
Також ворог намагався атакувати Житомирську, Черкаську й Вінницьку області.
О 08:00 ПС ЗСУ заявили про повторні пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.
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