Росія атакувала дронами Київську область — загинув чоловік

Уночі під ударом російських окупантів опинилася Київщина. Саме там внаслідок ворожої повітряної атаки одна людина загинула та четверо отримали поранення.

Атака РФ на Київську область 3 січня — перші подробиці

Про ситуацію в області розповіли т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, а також команда ДСНС.

За їхніми словами, у Броварському районі від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Він помер на місці події. Чоловіку було 25 років.

Також вказано, що в іншому районі уламки збитого ударного дрона впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі.

Постраждало три людини. У жінки 1957 року народження — гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років — поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька — різані рани ніг. Поширити

Згодом прессслужба ДСНС повідомила, що це сталося у Білоцерківському районі.

Наразі відомо про пошкодження 4 приватних будинків та однієї господарчої споруди. В одному з будинків виникла пожежа — її загасили о 05:02.

Місцева влада також заявила, що у Фастівській області внаслідок падіння уламків травмовано жінку 2002 року народження: їй надають медичну допомогу у районній лікарні.

Нова атака РФ на Україну — що відомо

Росіяни розпочали повітряний напад на українські міста та села ще вночі 2 січня — він триває досі.

Спочатку повідомлялося про загрозу ворожих дронів для Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух рух ударних БпЛА в напрямку Полтавської області, Сумщини, Чернігівщини й Донеччини.

О 2:04 стало відомо про рух ударних БпЛА в напрямку Київщини з Чернігівщини.

Також ворог намагався атакувати Житомирську, Черкаську й Вінницьку області.