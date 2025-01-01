Атака РФ на Київ — загинула жінка, ще 7 людей постраждали

Вранці 1 січня в Києві уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі. Під завалами знайдено тіло жінки, ще семеро людей постраждали.

У Києві загинула жінка внаслідок атаки РФ

Як зазначається, уламки дрона впали на нежитлову забудову в Печерському районі. Спочатку інформації про постраждалих не надходило.

Згодом стало відомо про пожежу на даху та в одній із квартир житлового будинку. Вогонь охопив площу 20 кв. м.

Частково зруйновані два верхніх поверхи п’ятиповерхового житлового будинку, а також пошкоджені квартири з 4-го по 6-й поверх.

На місці трагедії знайдено тіло жінки. Кількість постраждалих зросла до 7 осіб, серед яких дві вагітні жінки. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці, трьох госпіталізували.

У Святошинському районі уламки дрона спричинили пожежу біля гаражів. У сусідньому житловому будинку вибито вікна, а також пошкоджено трамвайну колію.

Пошуково-рятувальна операція триває. Усі відповідні служби працюють на місці інциденту.

Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, до знищення ворожих цілей цього разу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях, — йдеться в заяві.

Окрім того, наголошується, що завдяки злагодженій протидії Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).