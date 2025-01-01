Росія атакує дронами Київ і ще кілька областей України

Протягом новорічної ночі російські загарбники продовжували тероризувати мирні українські міста та села, атакуючи їх ударними дронами.

Атака РФ на Україну 31 грудня — 1 січня

Що важливо розуміти, ще з вечора 31 грудня армія РФ запускає по Україні ударні безпілотники з південного та північного напрямків.

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через наближення ворожих ударних дронів із північного сходу, на Київщині працює ППО.

м.Київ/район! Увага! Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з північного сходу!, — повідомили Повітряні сили ЗСУ. Поширити

Згодом також стало відомо, що над Київською областю зафіксували російські безпілотники, по них відпрацювали сили ППО.

Місцева влада закликала цивільне населення не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Згодом у ПС ЗСУ попередили про рух ударних БпЛА:

На м.Київ з північного сходу;

БпЛА з Київщини на Житомирщину рухаються у західному напрямку;

БпЛА з Житомирщини на Київщину у бік Києва/району;

БпЛА на Чернігівщині, курс — довільний;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс — південно-західний.

Фото: скриншот

Що відомо про наслідки атаки Росії

1 січня вранці уламки російського ударного дрона впали на житловий будинок у Печерському районі Києва.

Згідно з останніми даними, вони частково зруйнували два верхні поверхи та спричинили пожежу.

Ба більше, повідомляється, що в Святошинському районі горить нежитлова будівля.

Троє постраждалих на Печерську. Двох із них госпіталізували, – заявив мер Києва Віталій Кличко. Поширити

Також вказано, що о 22:00 31 грудня у Запоріжжі прогриміли близько двох вибухів під час повітряної тривоги.

Унаслідок атаки в області зафіксовано пожежу в приватному секторі.