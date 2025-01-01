Росія атакує дронами Київ і ще кілька областей України

Протягом новорічної ночі російські загарбники продовжували тероризувати мирні українські міста та села, атакуючи їх ударними дронами.
Головні тези:
- Протягом новорічної ночі Росія атакувала Україну ударними дронами з південного та північного напрямків.
- Перші наслідки повітряних нападів ворога: руйнування житлових будинків, пожежі та постраждалі люди в різних областях України.
Атака РФ на Україну 31 грудня — 1 січня
Що важливо розуміти, ще з вечора 31 грудня армія РФ запускає по Україні ударні безпілотники з південного та північного напрямків.
У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через наближення ворожих ударних дронів із північного сходу, на Київщині працює ППО.
Згодом також стало відомо, що над Київською областю зафіксували російські безпілотники, по них відпрацювали сили ППО.
Місцева влада закликала цивільне населення не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Згодом у ПС ЗСУ попередили про рух ударних БпЛА:
На м.Київ з північного сходу;
БпЛА з Київщини на Житомирщину рухаються у західному напрямку;
БпЛА з Житомирщини на Київщину у бік Києва/району;
БпЛА на Чернігівщині, курс — довільний;
БпЛА на півночі Полтавщини, курс — південно-західний.
Що відомо про наслідки атаки Росії
1 січня вранці уламки російського ударного дрона впали на житловий будинок у Печерському районі Києва.
Згідно з останніми даними, вони частково зруйнували два верхні поверхи та спричинили пожежу.
Ба більше, повідомляється, що в Святошинському районі горить нежитлова будівля.
Також вказано, що о 22:00 31 грудня у Запоріжжі прогриміли близько двох вибухів під час повітряної тривоги.
Унаслідок атаки в області зафіксовано пожежу в приватному секторі.
Протягом 31 грудня російські загарбники активно атакували область КАБами.
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