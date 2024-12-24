Орбан висунув проросійські прогнози щодо завершення війни проти України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку, що війна в Україні закінчиться у 2025 році. Окрім цього Орбан заявив, що війна закінчиться шляхом мирних переговорів, або внаслідок поразки однієї зі сторін,
Головні тези:
- Віктор Орбан прогнозує завершення війни в Україні у 2025 році шляхом мирних переговорів або поразки однієї зі сторін.
- Прем'єр-міністр Угорщини підкреслює, що після війни відкриється шлях до економічного відновлення та успіхів.
- Орбан критикує витрати США та Європи на військову допомогу Україні, вказуючи на можливість з них підвищення рівня життя та інші соціально-економічні потреби.
- Угорський прем'єр зазначив серйозні втрати України внаслідок війни, але утримується від критики Росії та сумнівається у швидкому економічному відновленні країни.
- Орбан пояснює невиконання обіцянок Трампа з причини закону США і реалістичности початку дій нового президента.
Орбан зробив чергову заяву про війну в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан окреслив два можливих варіанти розвитку подій укладення мирних переговорів “між сторонами конфлікту” та "знищення" однієї з воюючих сторін.
Орбан підкреслив, що 2025 рік стане переломним як для України, так і для світу. На його думку, війна зміниться миром, що відкриє шлях до економічного відновлення.
Орбан розкритикував значні витрати США та Європи на військову допомогу Україні, зазначивши, що 300 мільярдів євро могли б бути використані для:
підвищення рівня життя,
зупинки міграції,
створення нової європейської оборонної системи.
Угорський прем’єр також згадав про серйозні втрати України, такі як руйнування інфраструктури, демографічні втрати та міграцію мільйонів українців.
Однак Орбан утримався від критики дій Росії та її воєнних злочинів. Водночас він висловив сумнів щодо швидкого економічного відновлення України, назвавши це "малоймовірним".
Орбан продовжує виправдовувати Трампа
Журналісти поцікавилася у премʼєр-міністра Угорщини, чому майбутній очільник Білого дому не зміг втілити в життя одну зі своїх головних політичних обіцянків.
За словами Віктора Орбана, згідно із законом США, ті, хто ще не вступив на посаду, не може вести переговори від імені держави.
Саме тому, мовляв, Дональд Трамп "навіть не зміг сісти за стіл з Путіним, щоб обговорити питання миру".
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