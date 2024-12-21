Орбан вигадав хитрість для продовження транзиту російського газу через Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Росією та Україною щодо збереження постачання газу, навіть попри те, що російський газ імпортується через трубопровід «Турецький потік».

Орбан хитрує, щоб отримати газ РФ через Україну

Про це Орбан сказав на брифінгу 21 грудня.

Ми зараз пробуємо трюк... що, якби газ, коли він потрапляє на територію України, вже не був би російським, а був би у власності покупців. Таким чином, газ, який потрапляє в Україну, більше не буде російським, а буде угорським. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

За його словами, «переговори тривають», і наразі незрозуміло, чи погодяться на це російський партнер і Україна, але Угорщина не відмовиться від українського транзитного маршруту для газу.

Цього року Угорщина імпортувала близько 7,5 млрд куб російського газу через газопровід «Турецький потік» і додаткові обсяги через Румунію. За словами Орбана, внутрішній видобуток газу становить близько 1-1,5 млрд куб.

Трубопровід, що проходить через Україну, є одним з останніх основних маршрутів російського газу до Європи, але він має бути закритий наприкінці цього року, оскільки Київ не хоче продовжувати п'ятирічну транзитну угоду, за якою газ постачається до Словаччини, Чехії та Австрії.

Україна не постачатиме Європі транзитний російський газ

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні заявив, що Україна тривалий час ретельно готувалась до припинення транзиту російського газу, в тому числі випробуючи резистентність ГТС.

Цьогоріч спливає дія контракту на транзит російського газу через Україну, що був підписаний між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром». Позиція держави в цьому питанні непохитна: нового договору із державою-агресором не буде. Поширити

Україна готова транзитувати газ до європейських країн у тому випадку, якщо це не буде газ російського походження.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час засідання Європейської ради у Брюсселі.

Якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати гроші Росії до закінчення війни — можна про це думати. Але ми не дамо можливості додаткових заробітків Російській Федерації.

Він зазначив, що Україну також не влаштовує варіант, коли транзитуватиметься газ із країни, яка, своєю чергою, купує газ у Росії.