Орбан придумал хитрость для продолжения транзита российского газа через Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении поставок газа, даже несмотря на то, что российский газ импортируется через трубопровод «Турецкий поток».

Орбан хитрит, чтобы получить газ РФ через Украину

Об этом Орбан сказал на брифинге 21 декабря.

Мы сейчас пробуем трюк... что, если бы газ, когда он попадает на территорию Украины, уже не был бы российским, а был бы в собственности покупателей. Таким образом, попадающий в Украину газ больше не будет российским, а будет венгерским. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По его словам, «переговоры продолжаются», и пока непонятно, согласятся ли на это российский партнер и Украина, но Венгрия не откажется от украинского транзитного маршрута для газа.

В этом году Венгрия импортировала около 7,5 млрд куб российского газа через газопровод "Турецкий поток" и дополнительные объемы через Румынию. По словам Орбана, внутренняя добыча газа составляет около 1-1,5 млрд куб.

Проходящий через Украину трубопровод является одним из последних основных маршрутов российского газа в Европу, но он должен быть закрыт в конце этого года, поскольку Киев не хочет продлевать пятилетнее транзитное соглашение, по которому газ поставляется в Словакию, Чехию и Австрию.

Украина не будет поставлять Европе транзитный российский газ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил, что Украина долго тщательно готовилась к прекращению транзита российского газа, в том числе испытывая резистентность ГТС.

В этом году истекает действие контракта на транзит российского газа через Украину, подписанного между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром». Позиция государства в этом вопросе непреклонна: нового договора с государством-агрессором не будет. Поделиться

Украина готова транзитировать газ в европейские страны в том случае, если это не будет газ российского происхождения.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время заседания Европейского совета в Брюсселе.

Если европейская страна готова получать газ и не платить деньги России до окончания войны, можно об этом думать. Но мы не дадим возможности дополнительных заработков в Российской Федерации.

Он отметил, что Украину также не устраивает вариант, когда будет транзитироваться газ из страны, которая, в свою очередь, покупает газ у России.