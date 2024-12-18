"Принимайте его или отказывайтесь". Орбан ответил на упрек Зеленского

Венгерский лидер Виктор Орбан цинично заявил, что не будет реагировать на провокации, комментируя новое заявление президента Владимира Зеленского.

Конфликт между Зеленским и Орбаном обостряется

Премьер-министр Венгрии ответил на заявление президента Украины, который раскритиковал своего визави за попытки "посредничества", добавив, что у Орбана нет рычагов влияния на государство-агрессора.

Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Что важно понимать, напряженные отношения между Орбаном и Зеленским обострились после того, как на прошлой неделе венгерский лидер позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.

На этом фоне одиозный политик начал утверждать, что предлагал Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными.

Президент Украины выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

We will not respond to any provocation. There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility. https://t.co/TIQAs7M3Im — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2024

Что Зеленский говорил об Орбане

Глава государства подчеркнул, что Украина — сильная страна, которая непосредственно показала это на поле боя, сдерживая годами российских захватчиков.

У кого другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер добавил, что ему и его команде нужны прямые отношения с США без посредников.