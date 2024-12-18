"Принимайте его или отказывайтесь". Орбан ответил на упрек Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации

"Принимайте его или отказывайтесь". Орбан ответил на упрек Зеленского

Орбан
Читати українською
Источник:  online.ua

Венгерский лидер Виктор Орбан цинично заявил, что не будет реагировать на провокации, комментируя новое заявление президента Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике циничную позицию Венгрии.
  • Виктор Орбан ответил, что не будет реагировать на провокации и предлагает принять или отказаться от предложения по прекращению огня.

Конфликт между Зеленским и Орбаном обостряется

Премьер-министр Венгрии ответил на заявление президента Украины, который раскритиковал своего визави за попытки "посредничества", добавив, что у Орбана нет рычагов влияния на государство-агрессора.

Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Что важно понимать, напряженные отношения между Орбаном и Зеленским обострились после того, как на прошлой неделе венгерский лидер позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.

На этом фоне одиозный политик начал утверждать, что предлагал Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными.

Президент Украины выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

Что Зеленский говорил об Орбане

Глава государства подчеркнул, что Украина — сильная страна, которая непосредственно показала это на поле боя, сдерживая годами российских захватчиков.

У кого другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер добавил, что ему и его команде нужны прямые отношения с США без посредников.

Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там..." — не получится. Я его не пущу и таких, как он, — подчеркнул Владимир Зеленский, добавив, что речь идет именно о премьер-министре Венгрии, а не о венгерском народе, поддерживающем Украину.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Я его не пущу. Зеленский жестко поставил Орбана на место
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал главное условие для начала переговоров с Путиным
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин ничего не решает. Кто может остановить войну РФ против Украины
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?