"Принимайте его или отказывайтесь". Орбан ответил на упрек Зеленского

Венгерский лидер Виктор Орбан цинично заявил, что не будет реагировать на провокации, комментируя новое заявление президента Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике циничную позицию Венгрии.
- Виктор Орбан ответил, что не будет реагировать на провокации и предлагает принять или отказаться от предложения по прекращению огня.
Конфликт между Зеленским и Орбаном обостряется
Премьер-министр Венгрии ответил на заявление президента Украины, который раскритиковал своего визави за попытки "посредничества", добавив, что у Орбана нет рычагов влияния на государство-агрессора.
Что важно понимать, напряженные отношения между Орбаном и Зеленским обострились после того, как на прошлой неделе венгерский лидер позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.
На этом фоне одиозный политик начал утверждать, что предлагал Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными.
Президент Украины выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции".
Что Зеленский говорил об Орбане
Глава государства подчеркнул, что Украина — сильная страна, которая непосредственно показала это на поле боя, сдерживая годами российских захватчиков.
Украинский лидер добавил, что ему и его команде нужны прямые отношения с США без посредников.
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