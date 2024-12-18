Зеленский назвал главное условие для начала переговоров с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что любой диалог со страной-агрессорской Россией может начаться только при наличии согласованного плана действий и исключительно с позиции силы.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул, что Украина самостоятельно определяет свое будущее, и никто не может диктовать свои условия.
- Главной проблемой является состояние Украины при старте переговоров.
- Зеленский указывает необходимость разработки мирного плана на фоне последних событий.
Зеленский озвучил предупреждение западным лидерам
Глава государства в очередной раз напомнил международному сообществу о том, что Украина самостоятельно определяет свое будущее.
Фактически это означает, что никакой другой народ или политический лидер не вправе диктовать условия.
По словам главы государства, очень важно разработать мирный план, который обеспечит справедливые условия для любого диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский напомнил, что вернуть мир возможно только тогда, когда Украина будет достаточно сильная и будет иметь гарантии поддержки со стороны международных партнеров.
В чем заключается главная проблема
Украинский лидер обращает внимание на то, что крайне важно, в каком состоянии страна находится во время старта переговоров.
По убеждению Владимира Зеленского, Украина пока не в слабой позиции, однако и не в сильной.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что, прежде всего, важно создать модель, план действий или мирный.
Только после этого можно будет представить его Путину или сразу всем россиянам.
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