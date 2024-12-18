Зеленский назвал главное условие для начала переговоров с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что любой диалог со страной-агрессорской Россией может начаться только при наличии согласованного плана действий и исключительно с позиции силы.

Зеленский озвучил предупреждение западным лидерам

Глава государства в очередной раз напомнил международному сообществу о том, что Украина самостоятельно определяет свое будущее.

Фактически это означает, что никакой другой народ или политический лидер не вправе диктовать условия.

Я настаиваю, что ни один лидер в мире не вправе вести переговоры с Путиным без Украины. Мы никогда и никому не делегировали этот мандат. Мы — жертвы. Было бы несправедливо, если бы каждый начал говорить о том, как должна жить наша страна. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, очень важно разработать мирный план, который обеспечит справедливые условия для любого диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский напомнил, что вернуть мир возможно только тогда, когда Украина будет достаточно сильная и будет иметь гарантии поддержки со стороны международных партнеров.

В чем заключается главная проблема

Украинский лидер обращает внимание на то, что крайне важно, в каком состоянии страна находится во время старта переговоров.

По убеждению Владимира Зеленского, Украина пока не в слабой позиции, однако и не в сильной.

Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского Союза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части мира, — подчеркнул глава государства. Поделиться

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что, прежде всего, важно создать модель, план действий или мирный.