Зеленський назвав головну умову для початку переговорів з Путіним
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав головну умову для початку переговорів з Путіним

Зеленський
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Джерело:  Le Parisien

Український лідер Володимир Зеленський підкреслив, що будь-який діалог з країною-агресоркою Росією може початися лише за наявності узгодженого плану дій і виключно з позиції сили.

Головні тези:

  • Зеленський наголосив, що Україна самостійно визначає своє майбутнє і ніхто не може диктувати свої умови.
  • Головною проблемою є стан України під час старту перемовин.
  • Зеленський вбачає необхідність розробки мирного плану на тлі останніх подій.

Зеленський озвучив попередження західним лідерам

Глава держави вкотре нагадав міжнародній спільноті про те, Україна самостійно визначає своє майбутнє.

Фактично це означає, що жодний інший народ чи політичний лідер не має права диктувати умови.

Я наполягаю, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи й нікому не делегували цей мандат. Ми — жертви. Було б несправедливо, якби кожен почав говорити, як має жити наша країна.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, вкрай важливо розробити мирний план, який забезпечить справедливі умови для будь-якого діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський нагадав, що повернути мир можливо лише тоді, коли Україна буде достатньо сильною і матиме гарантії підтримки з боку міжнародних партнерів.

У чому полягає головна проблема

Український лідер звертає увагу на те, що вкрай важливо те, в якому стані країна знаходиться під час старту перемовин.

На переконання Володимира Зеленського, наразі Україна не в слабкій позиції, однак і не в сильній.

Ми в НАТО? Ми не знаємо. Чи будемо ми частиною Європейського Союзу? Так, у майбутньому, але коли? Сісти за стіл переговорів з Путіним за таких умов означало б дати йому право вирішувати все в нашій частині світу, — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що насамперед важливо створити модель, план дій або мирний.

Лише після цього можна буде представити його Путіну або ж одразу усім росіянам.

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