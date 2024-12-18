Зеленський назвав головну умову для початку переговорів з Путіним

Український лідер Володимир Зеленський підкреслив, що будь-який діалог з країною-агресоркою Росією може початися лише за наявності узгодженого плану дій і виключно з позиції сили.
Головні тези:
- Зеленський наголосив, що Україна самостійно визначає своє майбутнє і ніхто не може диктувати свої умови.
- Головною проблемою є стан України під час старту перемовин.
- Зеленський вбачає необхідність розробки мирного плану на тлі останніх подій.
Зеленський озвучив попередження західним лідерам
Глава держави вкотре нагадав міжнародній спільноті про те, Україна самостійно визначає своє майбутнє.
Фактично це означає, що жодний інший народ чи політичний лідер не має права диктувати умови.
За словами глави держави, вкрай важливо розробити мирний план, який забезпечить справедливі умови для будь-якого діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.
Володимир Зеленський нагадав, що повернути мир можливо лише тоді, коли Україна буде достатньо сильною і матиме гарантії підтримки з боку міжнародних партнерів.
У чому полягає головна проблема
Український лідер звертає увагу на те, що вкрай важливо те, в якому стані країна знаходиться під час старту перемовин.
На переконання Володимира Зеленського, наразі Україна не в слабкій позиції, однак і не в сильній.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що насамперед важливо створити модель, план дій або мирний.
Лише після цього можна буде представити його Путіну або ж одразу усім росіянам.
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